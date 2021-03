Almeida desvela las duras palabras que recibió por parte de su sobrino votante de Vox: "Más Ortega Smith"

Este martes, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la Comunidad de Madrid, fue el invitado elegido para visitar 'El Hormiguero'. Como consecuencia de su naturalidad y sinceridad, la entrevista no dejó indiferente a nadie. A diferencia de otros políticos que han visitado el programa de Antena 3, Almeida no dejó de provocar las risas en el espacio y, además de mojarse en política, contó anécdotas de su vida que divirtieron mucho a su público.

En 2019 salió a la luz que el hermano del político formaba parte de las listas de Vox. El Boletín Oficial de Castilla y León publicó las listas de las diferentes candidaturas que concurrían a las elecciones autonómicas de Castilla y León de cara al 26 de mayo. Entre los nombres destacó el de Rafael Martínez-Almeida Navasqües, quien se presentó en Soria como el número tres por Vox.

Dado el revuelo que se causó en su momento, Pablo Motos quiso preguntar a su invitado al respecto e hizo hincapié en cómo eran sus comidas familiares al representar a diferentes partidos políticos. "Tú tienes un hermano que es de Vox en Soria", comenzó diciendo el presentador, lo que el político corroboró. "Pero creo que va a volver a la casa común, eh... Ha recapacitado y se ha dado cuenta de que solo desde la unidad del centro derecha se puede vencer a la izquierda", señaló Almeida.

"Madre mía como vas...", dijo entre risas Motos, ya que el entrevistado había sido muy claro con su ataque contra la izquierda. "Se nota que lo tengo aprendido, eh", bromeaba el alcalde. "Esta te la sabes", sentenció Motos, dándole la razón. "Pero, ¿Cómo son las comidas familiares? Te llama: 'eh, derechita cobarde'", le preguntó en tono de broma el conductor del espacio.

"Te lo digo de verdad"

"No, eso me lo llama un hijo suyo. Te lo digo de verdad", aseguró Almeida, dado que Motos se mostró completamente sorprendido. "Fui a verles, porque viven en Valladolid, y, entonces, un hijo suyo me dijo: 'Pues a mí me gusta mucho más Ortega Smith que tú. Que tú eres un acomplejado", confesó el entrevistado. "Y yo: 'joe, como está la familia'", agregó Almeida entre risas.

"No he vuelto, por cierto", reconoció el invitado, dejando claro, entre bromas, que no quiere volver para evitarse más ataques por parte de su sobrino. "Para que vas a volver, para que vas a repetir", agregó Motos, mientras se reía por la anécdota de su invitado.