El alegato más duro de Carlos Sobera contra su propio pasado: "En otras cadenas..."

El presentador Carlos Sobera lanzaba un mensaje indirecto a la que ha sido su cadena durante muchos años: "A los niños no se les puede prohibir ver Telecinco porque es una cadena que fomentan el entendimiento entre las personas y la progresía. De manera que cuando se hacen mayores saben perfectamente distinguir entre el bien y el mal. Eso con otras cadenas no pasa", decía.

Estas palabras llegaban tras una referencia de Iñaki López a Mediaset en 'Liarla Pardo' donde comentaba en tono jocoso la estrategia televisiva de Telecinco. "Sabes que nos vamos expandiendo. Yo acabaré dando paso directamente a la Santa Misa y tú darás paso directamente a Antonio. Esto va a ser cómo en Telecinco, entre tres hacemos todo", apuntaba de forma directa el periodista a los presentadores más destacados del canal de Vasile.

La lucha por la audiencia nacional viene de lejos. Ambas empresas pelean temporada tras temporada por adquirir el liderazgo de la televisión española. Algo que han ido alternando y consiguiendo en según qué franjas horarias.

Así es como Susanna Griso y Ana Rosa Quintana dejaron por un momento las audiencias a un lado

Ambas periodistas compiten durante muchos años por obtener el mejor dato de share en el tramo matinal. Sin embargo, hace poco tiempo aparcaron sus diferencias. Quintana fue criticada a su vuelta de vacaciones por su cambio de look. Las redes sociales se llenaban de 'memes' de personas que se metían con la apariencia de Ana Rosa.

Susanna Griso hacía así referencia a ella: "Esta semana una compañera mía, no hace falta que diga el nombre, que arrancaba programa el lunes, ha sido insultada y alguien se ha hecho eco de esos insultos. ¿Esto es periodismo? ¿Quién decide encapsular esta m... y convertirla en titular". Y añadía: "Los que se llaman periodistas, que creen que eso es noticia porque les da clicks". La periodista se ponía en la piel de Ana Rosa, tras recibir comentarios negativos por su flequillo: “Si digo que me he hecho unas mechas, lo sufro”.

Ana Rosa Quintana agradecía directamente a Susanna esta defensa y zanjaba la polémica. Este acercamiento entre ambas presentadoras (y cadenas) se producía a mediados de septiembre.