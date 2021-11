¿Es Aitana?: la imagen viral de 'Informativos Telecinco' en directo que arrasa las redes

¿Aitana Ocaña presentando un telediario matinal? Su polivalencia ha llevado a la cantante a realizar diversos trabajos publicitarios lejos de la música y en Twitter surgió la posibilidad de una nueva actividad profesional, pero solo era un gran parecido con una presentadora. La famosa cantante se ha convertido en tendencia después de que un usuario de Twitter destacase el parecido de la presentadora de 'Informativos Telecinco', Arancha Morales, con ella. El mensaje adjuntaba una foto y pronto se hizo viral hasta llegar a los 3.500 retweets y más de 50.000 me gustas. En realidad, la presentadora es un trabajadora con casi 20 años de trayectoria en Mediaset que presenta a diario 'Informativos Telecinco' e informa de los sucesos más relevantes de la actualidad.





Las facciones de la cara y el pelo son similares, lo que ha provocado una lluvia de reacciones y bromas en Twitter. De hecho, la presentadora también se ha sumado a este fenómeno viral y ha contestado a esta publicación bromeando: "Me convertí al primer mordisco", publicó en su cuenta personal de Twitter, en referencia a la publicidad del McAitana. Las bromas de los usuarios no se han hecho esperar y han combinado la tarea informativa de la presentadora con frases de canciones de la cantante como "11 informativos" en referencia al álbum Aitana '11 razones' e incluso dando por hecho que es Aitana con mensajes como "qué guapa Aitana dando las noticias de buena mañana".

Me convertí al primer mordisco ???? — Arancha Morales (@AranchaMRosado) November 5, 2021





No cabe duda que más de una persona habrá tenido que dar un segundo vistazo a la imagen para comprobar que realmente no era Aitana Ocaña la presentadora, sino Arancha Morales, ya que el parecido es grande. Sin embargo, cabe destacar que, aunque en ciertos planos sí son muy parecidas, en otras fotos como las de su Instagram personal no guardan tantas similitudes.

Polémica del 'Mc Aitana'

El propio mensaje bromea con que la presentadora guarda ese parecido con Aitana Ocaña porque "se comió un McAitana", campaña publicitaria que realizó la cantante y que levantó gran polémica. No solo surgieron críticas por el gran aporte calórico de su menú, con 1.690 calorías, y el efecto llamada que suponía su publicidad, fomentando el consumo de comida rápida. debido a que es celíaca y no puede ingerir el producto. También fue diana de las críticas al conocerse que ella misma no puede comer "sus productos favoritos" al ser celíaca.

La cantante catalana se justificó en rueda de prensa asegurando que ella necesita "mucha energía" por la intensidad de su día a día. Respecto a su intolerancia alimenticia, la cantante aseguró que no pudo responder a las críticas antes debido a que estaba preparando algo que "vais a ver pronto". Respecto a la intolerancia alimenticia, Aitana Ocaña aseguró que le diagnosticaron este problema después de firmar e iniciar la campaña.





Aitana, preparando su tercer disco

En cuanto al futuro profesional de Aitana Ocaña, aseguró en una entrevista a Expreso de Ecuador que está trabajando en su tercer álbum casi de forma simultánea al lanzamiento y gira del segundo: "Antes de sacar 11 razones yo ya estaba trabajando en mi tercer disco. Hace ya mucho tiempo estoy en este nuevo proyecto, y Berlín pertenece a esta etapa entrante. Será mucho más electrónico, urbano. Mucho más movido. Todos dentro del pop. El disco 11 razones, por el contrario, tenía todo el estilo del 2000, más pop rock. Da la sensación de que se podía tocar todo en directo. Lo que vendrá antes de que termine el año será más bailable y será una colaboración. Yo creo que este será mi mejor tema. Es mi favorito", aseguró la cantante.

En esta misma entrevista, explicó que la canción que grabó con C Tangana no se publicó y de momento no lo va a hacer: "Mira, no es que no me haya gustado, pero es muy atrevida. La verdad es que es una canción muy ‘guay’, pero la letra era demasiado, y Antón (C. Tangana) lo sabe. Por eso decidimos no sacar algo así. Fueron dos días muy divertidos en el estudio con él. Yo le admiro un montón a él y su último disco es increíble", afirmó Aitana.