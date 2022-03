Una conocida actriz de 'La que se avecina', obligada a ir a la policía: "¿Quién me puede odiar tanto?"

Este domingo, Nuria Roca volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Roca'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en los contagios por coronavirus, la situación política y la guerra entre Ucrania y Rusia, la presentadora quiso denunciar públicamente una complicada situación que está viviendo una compañera. Para intentar dejar las tragedias a un lado, el programa de laSexta quiso hacer hincapié en el cambio de hora y preguntaron a los colaboradores cómo les había afectado dormir una hora menos.

Sin embargo, acto seguido, la conductora del espacio de laSexta dejó las risas y, de pronto, se puso muy seria para preguntar a Antonia San Juan por el complicado momento por el que está pasando y por el que tuvo que ir a la policía esta misma mañana. "Oye, escuchadme un momento. Antonia, me han dicho que esta mañana has ido a comisaría", comenzaba diciendo Roca.

"Sí, he ido a comisaría. Me desperté esta mañana y, cuando vi el balcón de mi casa, creí que se había estampado una paloma", comentaba la colaboradora. La actriz aclaraba a los espectadores que, cuando se puso a fijarse en los detalles para saber la causa de la suciedad de su casa, se dio cuenta de que habían tirado comida contra su ventana: "Me asomé a ver si veía algo y me di cuenta de que no era un ave, que había huevos, fresones podridos, de todo".









"¿Quién me puede odiar tanto?"



"Me asusté porque dije 'bueno, ¿Quién me puede odiar tanto?'. Yo soy bastante tranquila, no me meto con nadie, pero siempre hay alguien...", se preguntaba quien daba vida a Estela Reynolds en la serie 'La que se avecina'. "¿Qué te han dicho en comisaría? ¿Tienes que tomar algún tipo de precaución?", quiso saber la también colaboradora de 'El Hormiguero'. "Sí, poner una denuncia, estar pendiente de cualquier cosa que pase y llamar inmediatamente", revelaba la actriz.

"Fue intencionado. Yo vivo en un segundo piso", agregaba la tertuliana, dejando claro que quienes han tirado comida contra su casa tenían muy claro que el objetivo era su piso y no otro del edificio. "¿Es algo personal?", se interesó la presentadora. "Puede ser. Es lo que decimos en la obra ¿A quién le caes mal sin conocerte? Esa cosa fóbica, ese odio que no tiene sentido. Odiar no, porque no odio, pero a mí alguien me puede caer mal si tengo una relación esa persona", señalaba San Juan, haciendo referencia a la obra de teatro que ella y Roca protagonizan.

"Tú no lo harías nunca, evidentemente. Ni tú ni nadie que nos esté viendo. Bueno, cuando haya noticias buenas nos las cuentas, por favor. Cuando esté todo el tema solucionado. Y no te preocupes", le aconsejaba la presentadora. "No, me ocupo, me ocupo", aseguraba la colaboradora del programa de laSexta.