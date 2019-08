La abuela de 'Juego de Tronos' cambia a los dragones por los atracadores de 'La casa de papel'

La 'youtuber' de 84 años Guadalupe Fiñana nos ha enamorado con sus comentarios virales sobre su enano en 'Juego de Tronos'. Tras el final del rey de los dramas épicos, ha encontrado una nueva serie fetiche, 'La casa de papel', que acaba de estrenar la tercera temporada. Se ha enganchado a los espectaculares atracos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y del Banco de España, organizados por la banda de El Profesor (Álvaro Morte).

La abuela de dragones comenzó a publicar vídeos con las reacciones a los episodios de la primera y la segunda entrega en junio y ha seguido con los primeros capítulos de la tercera temporada, en la que los famosos atracadores intentan salvar a Río, encarnado por Miguel Herrán, de las zarpas de las autoridades.

Fiñana nos ha regalado nuevas perlas, como los comentarios sobre la playa "frodisiaca" en la que Río y Tokio viven como reyes y ha dejado claro que es muy fan de Úrsula Corberó: "Mírala. Parece una sirena. Yo estoy muy de acuerdo con esta, porque soy de tiendecitas y de asfalto. Llevan un año ahí metidos y se harta. ¡Con lo que le gusta a ella la jarana! Esta mujer es muy cojonuda para un niño tan jovencito. ¡Y mira que él es una preciosidad!".

La abuela 'youtuber' también ha confesado que Berlín, interpretado por Pedro Alonso, es uno de sus personajes favoritos, cuando reaparece en el primer capítulo de la nueva temporada: "¡Ay! ¡Que está aquí este! ¿Pero no se había muerto? Que me encanta y me ha dado la vida".

Guadalupe ha sido una de las invitadas en la 'premiere' de 'La casa de papel 3', donde ha sido recibida como una auténtica estrella. "Soy muy fan tuya, te lo digo de verdad. No me he perdido ni un vídeo", ha expresado, sorprendida, Alba Flores, que encarna a la mítica Nairobi. "Yo a ti te conozco. ¡Me cago en mi vida! ¡Qué ilusión me hace conocerla!", ha exclamado Jaime Lorente, que da vida a Denver. "¡Tú eres muy grande!", ha sentenciado Pedro Alonso.