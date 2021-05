'Rociovisión': así se gestó el mayor fenómeno eurofan de los últimos años en España

Martes, 16 de marzo de 2021. Carlota Corredera arranca el programa "Sálvame" de Telecinco anunciando una noticia bomba. La trascendencia es tal que los colaboradores deben depositar sus teléfonos móviles en una urna bajo llave para tener acceso al tráiler de un proyecto que pondrá patas arriba toda la prensa rosa. El espacio de corazón asegura que su contenido contradice todo lo que se lleva contando durante más de veinte años, pero sin especificar el asunto. De fondo, suena la canción "Tout l'universe" del joven cantante suizo Gjon's Tears.

Los eurofans españoles no dan crédito. Dicho tema se ha presentado apenas unos días antes como la candidatura suiza para Eurovisión 2021 y es una composición desconocida para esa inmensa audiencia que se encuentra expectante ante el sorprendente anuncio. ¿Cómo es posible que una canción recientemente publicada por un artista novel suizo para competir en el festival cobre tanto protagonismo en uno de los programas televisivos más populares de España?

Al filo de las nueve de la noche, se desvela el misterio: Rocío Carrasco, hija de la gran Rocío Jurado, ha decidido romper veinte años de silencio y hablará en primera persona a través de una serie documental sobre su vida, especialmente todo lo relacionado con su expareja Antonio David Flores y sus dos hijos. El propio Antonio David, presente en el plató, no da crédito ante la aparición de Rocío Carrasco y durante casi un minuto su rostro se desdibuja mientras "Tout l'universe" suena como hilo musical.

La canción se acaba convirtiendo en la pieza principal de la docuserie, titulada "Rocío: Contar la verdad para seguir viva". En todo lo que queda de semana, hasta el estreno del domingo del ansiado documental, la canción salpica toda la programación de la cadena y las cuñas publicitarias del espacio. La audiencia se enamora de una melodía cuya letra encaja con la triste historia personal de la protagonista de esta docuserie. "Es el momento de hacerte grande, no te detengas / Veo detrás de nosotros, pedazos de ti / Y lo que el dolor ha hecho en mí".

El domingo 21 de marzo, el propio Gjon's Tears es el protagonista del inicio del programa. Sentado al piano, el joven suizo interpreta "Tout l'universe" mientras en la pantalla se proyectan imágenes de la vida de Rocío Carrasco. La emoción se desborda en un momento que ven casi cuatro millones de personas. De hecho, es la primera vez que Gjon's Tears interpreta su canción en directo. ¿Existe mayor proyección mediática para un representante de Eurovisión en un país extranjero?

El público eurofan español jamás había visto una campaña de festival tan potente en una cadena ajena a TVE, garante de la marca del festival en nuestro país. La sorpresa es aún mayor cuando en las sucesivas semanas de emisión visitan también el programa la francesa Barbara Pravi, el español Blas Cantó y la búlgara Victoria. De repente, el espacio dedicado a la vida de Rocío Carrasco se convierte en un plató privilegiado para algunos de los artistas que competirían apenas semanas después en Eurovisión 2021. Entre los seguidores del festival, el programa queda rebautizado como "Rociovisión".

¿Por qué este espacio de Mediaset ha estado tan ligado al festival, un evento que no retransmite? El 'culpable' se llama Sergio Calderón y es director de Divinity, cadena de televisión que forma parte del grupo Mediaset. Él fue quien aconsejó a uno de los productores de la docuserie sobre Rocío Carrasco que incluyera "Tout l'universe" como canción principal del programa. "Tenían la necesidad de poner música al programa y yo les pasé la canción de Gjon's Tears a modo de propuesta. No sólo les gustó muchísimo sino que vieron que encajaba a la perfección con el contenido de la docuserie. Después, comenzaron a usarla en 'Sálvame' y ya el fenómeno empezó a crecer por todos los lados", cuenta Sergio duranta una llamada telefónica con COPE.

Pese a que el tema llevaba apenas una semana publicado, Sergio conocía de su existencia puesto que es un apasionado del festival y sigue al detalle las preselecciones de los países para elegir a su representante y las elecciones internas de las televisiones que participan en el certamen. "Yo era de esos niños que se quedaban solos viendo la televisión la noche de Eurovisión porque a nadie más le gustaba. Después, cuando empecé la universidad, me di cuenta de que no era tan marciano y que a mucha otra gente también le encantaba el concurso", explica.

Sergio ya se enamoró de "Répondez-moi", la canción que Gjon's Tears había publicado para competir en el festival de 2020, que finalmente se canceló por la pandemia del coronavirus. "Su canción de este año es muy similar y también me gusta mucho. Yo tenía pensado usarla como banda sonora de alguna serie de Divinity, pero creo que es mejor que se haya utilizado para la docuserie sobre Rocío Carrasco", asegura. Y es que, gracias a Sergio Calderón, algunas de las canciones de Eurovisión de los últimos años han sonado en cuñas publicitarias de su canal. "Eurovisión tiene una fuerza digital y una repercusión viral tremendas. Los eurofans forman parte de un público nicho muy concreto, pero que ayuda mucho a la difusión de un producto", cuenta.

Pese a los numerosos guiños que Sergio ha introducido a lo largo de estos años en Divinity, nunca una canción de Eurovisión (que no fuera española) había generado tanta repercusión en nuestro país antes del festival. "Aunque parezca que estaba todo muy estudiado, lo cierto es que la decisión se tomó en apenas días. Hubo incluso que cambiar la cabecera del programa para que encajara con la canción. Todo pasó muy rápido, pero fue mágico", explica.

Después de Gjon's Tears, actuó la francesa Barbara Pravi. La intérprete también fui invitada a cantar en el plató de Mediaset su apuesta "Voilá". "La historia de la propia Barbara conecta mucho con la de Rocío Carrasco, puesto que ella también ha sufrido malos tratos", explica el profesional. Al igual que con Gjon's Tears, la representante francesa logró cautivar a la audiencia con su delicada interpretación. Además, se atrevió a cantar un pequeño fragmento de "Como una ola", uno de los temas más populares de Rocío Jurado. "En La Fábrica de la tele (productora del programa) trabajan muy buenos profesionales y se han movido muy rápido, con diligencia y aprovechando el momento. Que es lo que tenemos que hacer en televisión", explica Sergio al analizar el éxito derivado de haber contado con los dos artistas en el plató para interpretar sus respectivas canciones en directo.

El éxito de los representantes de Suiza y Francia - "Voilá" se situó como número uno en la lista de temas virales en la plataforma Spotify tras la visita de Barbara Pravi a España - llevó a los eurofans españoles a pensar si Telecinco estaba de esta manera menospreciando a Blas Cantó otorgando los mejores minutos de su prime time a dos de sus rivales en Eurovisión. "Es normal que el candidato español pudiera tener alguna duda, pero los temas musicales tienen que encajar con la narrativa del producto, con lo que se quiere transmitir y la atmósfera que crea. La ambientación musical de un programa como este tiene que ser cuidada. No meter las cosas con calzador", explica Sergio.

Sin embargo, Blas Cantó fue invitado dos veces de forma consecutiva al programa, la primera para adaptar el tema de Rocío Jurado "Como las alas al viento" y la segunda para interpretar "Voy a quedarme", su canción en Eurovisión 2021. "Primero han venido los teloneros y luego tú", dijo Jorge Javier Vázquez a un Blas feliz ante la oportunidad dada. "Han sido sus dos actuaciones más vistas desde su elección como representante en España", subraya Sergio. La búlgara Victoria también se sumó a "Rociovisión" para cantar su tema "Growing up is getting old", a petición de la propia intérprete dado el éxito del programa. Aunque Sergio cree que la apuesta 'ganadora' de Bulgaria para Eurovisión debía haber sido "Imaginary friend", uno de los temas que la representante descartó para acudir al festival.

¡España, thank you for the opportunity to perform 'Growing Up is Getting Old' at #RocioVerdad8 for you! �� ���� See you on 20 May at the second semi-final of #Eurovision 2021! ���� #Bulgariapic.twitter.com/9tYiZARO9c