Videojuegos: CD Projekt anuncia el desarrollo de The Witcher 4 con el motor Unreal Engine 5

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

CD Projekt ha anunciado el desarrollo de The Witcher 4, la nueva entrega de la saga del brujo Geralt de Rivia que adapta las novelas de Andrzej Sapkowski, que usará el motor Unreal Engine 5

The Witcher 4, la entrega que "dará comienzo a una nueva saga" ya está en proceso de desarrollo. Así lo ha anunciado CD Projekt este mismo lunes, con una primera imagen promocional que ha compartido en sus canales oficiales de Twitter.

Además, el estudio polaco ha adelantado que el motor de este nuevo título será Unreal Engine 5. Esto último es posible gracias a la alianza firmada entre el estudio polaco y Epic Games, la empresa propietaria del motor gráfico.

Esta alianza tecnológica cubre tanto el desarrollo técnico como el uso de potenciales y futuras versiones del motor, y según CD Projekt será usada en The Witcher 4 "para explorar las posibilidades del mundo abierto".

https://t.co/cE0XLqTe1Wpic.twitter.com/wxVOfF5qcw

CD Projekt no ha dado detalles sobre la posible fecha de lanzamiento de este The Witcher 4. La saga de fantasía medieval dio el salto de las novelas al videojuego en 2007 y, hasta el momento su última entrega, The Witcher 3: Wild Hunt, fue premiada en 2015 como mejor juego del año por The Game Awards.

Lo que sí ha confirmado la desarrolladora polaca es que, pese al acuerdo con Epic, la venta de The Witcher 4 no será exclusiva de su tienda. "No lo hemos planificado", ha asegurado CD Projekt en respuesta a un tuit.

Desde el éxito de The Witcher 3, el estudio de desarrollo polaco se ha ganado el favor de crítica y público. Tras el accidentado lanzamiento por sus problemas técnicos de su último título, Cyberpunk 2077, CD Projekt busca recuperar ese prestigio amparándose en la franquicia que ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo, según datos de la propia compañía al cierre de 2021.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Puedes visitar nuestra sección de videojuegos para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.