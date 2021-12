Software: El sistema para móviles básicos Android 12 (Go Edition) mejora el rendimiento en un 30% y llegará en 2022

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Google ha anunciado el lanzamiento de Android 12 (Go Edition), la versión ultraligera del sistema operativo Android diseñada de forma exclusiva para 'smartphones' de gama de entrada, que estará disponible en 2022.

Según ha indicado la compañía en una publicación de su blog, con Android 12 (Go Edition) Google busca ofrecer una experiencia de usuario más sencilla y hasta un 30 por ciento más rápida en la apertura de aplicaciones y con animaciones más fluidas. Está destinado a los teléfonos móviles más básicos que se van a lanzar a partir del próximo año.

Gracias a esta mejora, las aplicaciones se mostrarán de una forma más fluida. Para ello, se ha creado la interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) SplashScreen, una pantalla inicial que incorpora el logotipo de la 'app' cuando se inicia y evita las pantallas en blanco.

Otra de las características de Android 12 (Go Edition) está relacionada con la vida útil de la batería, ya que este sistema operativo permite poner en hibernación las aplicaciones que no se utilizan con regularidad. De este modo, no solo aumenta el espacio de almacenamiento, sino también la autonomía del dispositivo.

Eso puede suponer una ventaja para este tipo de terminales, que habitualmente presentan una capacidad de almacenamiento y RAM limitadas, ya que evita que algunas aplicaciones se ejecuten en segundo plano y consuman tanto batería como espacio de almacenamiento.

Android 12 (Go Edition) también facilita la navegación por aplicaciones recientes y el acceso a su contenido. Así, con su implementación mostrará opciones para escuchar o traducir el contenido que aparece en la pantalla a otro idioma.

Otra de las especificaciones que integra esta versión del sistema operativo es la de poder compartir aplicaciones de Google Play a otros dispositivos cercanos sin la necesidad de estar conectado a Internet. Esta opción lleva disponible desde febrero de este año en Android a través de Nearby Share y ahora llega a Go Edition.

Para poder utilizarlo solo es necesario utilizar Nearby Share y Google Play. El usuario solo tendrá que pulsar sin soltar el icono de una aplicación determinada, que ofrecerá la opción de 'Compartir' con otros dispositivos.

Además, esta edición de Android ofrece mayor control de la privacidad, ya que integra el panel de privacidad de Android 12 para comprobar a qué información están accediendo las aplicaciones instaladas, como la cámara, el micrófono o la ubicación.

También ofrecerá un modo invitado más sencillo, que simplifica el acceso a distintos perfiles desde la pantalla de bloqueo. Esto permite tener un mayor control sobre la información de las cuentas y poder compartir los dispositivos de forma segura con otros usuarios.

