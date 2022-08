Medios sociales: Llega la publicación cruzada de 'reels' de Instagram en Facebook

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Meta ha anunciado las nuevas funciones con las que busca potenciar los vídeos cortos en sus redes sociales, que incluyen la publicación cruzada de 'reels' de Instagram en Facebook así como nuevas métricas para esta última plataforma y la extensión de la pegatina 'Add Yours'.

El formato de vídeo corto de Instagram, conocido como 'reels', se habilitaron a nivel global en Facebook en febrero, lo que amplío las posibilidades de los creadores de contenido, que desde entonces pueden compartirlos también en esta red social de forma pública en las historias o a través de la pestaña 'Watch'.

Entonces, la compañía adelantó que estaba explorando la posibilidad de que los creadores pudieran compartir sus 'reels' a través de sus cuentas de Facebook e Instagram, como una publicación cruzada. Precisamente la novedad que acaba de implementar Meta.

El responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha informado de la publicación cruzada de 'reels' de Instagram en Facebook, siempre que el usuario tenga una cuenta en ambas, para "incrementar el número de personas a las que llega".

Junto a esta novedad, Mosseri también ha a anunciado la extensión de la pegatina 'Add Yours', disponible para las historias, a los vídeos en Instagram, para atribuir el contenido a su creador, que incluye además una vinculación a su perfil.

Asimismo, los usuarios de Facebook disponen también de nuevas métricas sobre el rendimiento de los 'reels' en esta plataforma, que muestran información sobre el alcance, el promedio del tiempo de visionado y el tiempo total.

?? Reels Updates ??We’re launching a few new Reels features to make it fun and easy for people to find + share more entertaining content: – ‘Add Yours’ Sticker – IG–to–FB Crossposting – FB Reels Insights Have a favorite? Let me know ???? pic.twitter.com/RwjnRu5om2 ? Adam Mosseri (@mosseri) August 16, 2022

?? Reels Updates ??We’re launching a few new Reels features to make it fun and easy for people to find + share more entertaining content: – ‘Add Yours’ Sticker – IG–to–FB Crossposting – FB Reels Insights Have a favorite? Let me know ???? pic.twitter.com/RwjnRu5om2

