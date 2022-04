Internet: Meta prepara una versión web de Horizon Worlds

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Meta, la empresa matriz de Facebook, trabaja en una versión de Horizon Worlds para la web, que ofrecería una tarifa más ventajosa para los creadores de contenido, en tanto que no tendrían que pagar el porcentaje correspondiente a la plataforma antes de la transacción.

Horizon Worlds es una plataforma virtual disponible actualmente solo en Estados Unidos y Canadá para su uso con visores de realidad aumentada Oculus Rift S y Quest 2. En ella, las personas pueden crear mundos y comunicarse con usuarios de otros países usando para ello un avatar personalizable.

La compañía tecnológica ha anunciado esta semana la implementación de un sistema para la monetización de este metaverso, con herramientas que permiten crear y vender accesorios virtuales para la decoración de los mundos, u ofrecer acceso a algunos mundos o partes concretas de éstos para vivir experiencias.

El director de tecnología de Meta, Andrew 'Boz' Bosworth, ha adelantado los trabajos que están realizando para llevar Horizon Worlds a la web, a colación de una conversación sobre la tasa que la empresa cobrará a los creadores.

"Cuando se lance la versión web de Horizon, la tarifa de la plataforma Horizon será solo del 25%, una tarifa mucho más baja en comparación con otras plataformas similares de creación de mundos", ha afirmado en Twitter.

When Horizon's web version launches, the Horizon platform fee will only be 25%_a much lower rate compared to other similar world–building platforms.

En declaraciones a The Verge y NCBC, representes de la compañía indicaron días antes que Horizon Worlds cargará las transacciones de los bienes virtuales con el 25 por ciento después de descontar la tasa que ya recauda en la plataforma, que para las 'apps' de Quest Store es del 30%. En total, un 47,5 por ciento.

Según las palabras de Bosworth, esta tarifa sería inferior en la versión web de Horizon Worlds. "25% para Horizon. Si la plataforma bajo ella toma un parte, el 25% viene después de eso. Entonces, si la plataforma debajo toma el 30% ( Apple, Google, Oculus) resulta en un total del 47,5%, similar a las tasas de Roblox y YouTube", ha detallado.

