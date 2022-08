Internet: El lector RSS de Google Chrome tendrá una versión de escritorio

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La versión de escritorio del lector Really Simple Syndication (RSS) de Google Chrome ya está lista, aunque todavía se desconoce la fecha de su despliegue y qué versión del navegador incluirá esta nueva funcionalidad.

Un lector o agregador de contenidos RSS es un tipo de 'software' que permite al usuario suscribirse a fuentes de contenidos para moldear la actualidad que recibe diariamente a su gusto.

La compañía de Mountain View tuvo su primera herramienta de este tipo con Google Reader, que lanzó en el año 2005. Este lector de RSS permitía a los usuarios acceder a sus sitios web favoritos de forma actualizada y desde un único 'feed' o lugar.

En 2013, Google Reader cerró sus puertas por problemas de privacidad y la falta de usuarios. En octubre de 2021, la tecnológica lanzó un nuevo lector RSS en el navegador Chrome para dispositivos móviles, tal y como anunció entonces la directora de Ingeniería de Google, Adrienne Porter Felt, en Twitter.

Starting today, we're experimenting on Chrome stable with a Following feature. You can choose websites to follow, and their RSS updates will appear on Chrome's new tab page. We've been working on this for a while & I'm super excited to hear what people think ?? pic.twitter.com/GUcdSQTv3E

Ahora, el portal especializado About Chromebooks ha descubierto unas líneas de código y una interfaz en temprano estado de desarrollo de este lector RSS para clientes de escritorio dentro del canal para desarrolladores de ChromeOS 106.

Esta versión del navegador incluye una nueva opción que, bajo el nombre 'Seguir sitio', permite al usuario suscribirse a ellos. Sin embargo, el 'feed' que debe mostrar sus contenidos en un panel lateral aún no está operativo, según el medio.

El portal señala que esta característica presenta un funcionamiento muy similar al de la introducida previamente en Chrome para Android y, posteriormente, iOS. Más tarde, la propia Porter ha confirmado en Twitter que la versión de escritorio de este lector está "en progreso". Sin embargo, ha adelantado que antes llegarán más novedades al 'feed' para móviles, en el que aún queda "más trabajo por hacer".

in progress, although more work to do on the mobile following feed first before desktop will be ready ? Adriana Porter Felt (@__apf__) August 17, 2022

in progress, although more work to do on the mobile following feed first before desktop will be ready

