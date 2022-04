Internet: El fundador y CEO de DuckDuckGo desmiente que el motor de búsqueda esté "purgando" los resultados de webs pirata

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El fundador y consejero delegado deDuckDuckGo, Gabriel Weinberg, ha desmentido que el motor de búsqueda haya "purgado" recientemente YouTube–DL y diversos sitios web piratas de su listado de resultados, lo que ha generado acusaciones de censura.

Weinberg ha afirmado en su perfil de Twitter que DuckDuckGo no está "purgando" ningún dominio pirata de sus resultados. Así responde a la información adelantada por el blog dedicado a las últimas noticias de BitTorrrent y el intercambio de archivos, TorrentFreak. En este sentido, ha asegurado que cualquiera puede verificarlo procediendo a buscar cualquiera de ellos.

YouTube–dl, programa de línea de comandos para descargar vídeos y audios de plataforma como YouTube y The Pirate Bay, por citar algunos ejemplos, siguen estando presentes en el motor de búsqueda para cualquier usuario que los busque por el nombre, "como la mayoría hace".

Hoping to clear up some misconceptions about our private search engine.First, there is a completely made up headline going around this weekend. We are not "purging" any media outlets from results. Anyone can verify this by searching for an outlet and see it come up in results. ? Gabriel Weinberg (@yegg) April 17, 2022

Weinberg sí reconoce que DuckDuckGo está teniendo problemas con su operador: site, que es el comando de búsqueda que permite encontrar resultados escribiendo un dominio concreto o páginas que contengan URLs que empiecen por la descrita. La compañía ya lo está investigando y, de todas formas, "apenas lo usa nadie".

El fundador y consejero delegado de DuckDuckGo asegura que la compañía "no es y nunca ha sido propiedad de Google", y "tampoco dependen" de sus resultados para ofrecer su propio listado de búsqueda. "Hemos sido una empresa independiente desde nuestra fundación en 2008", afirma.

Weinberg reitera que el motor de búsqueda no rastrea a sus usuarios y, por tanto, "no puede alterar los resultados basado en su historial de búsqueda". Este concepto es diferente a ofrecer un listado de resultados "sin filtros", porque todo motor de búsqueda "filtra millones de posibles resultados".

DuckDuckGo procede a ordenar esos resultados de forma "útil" premiando aquellos con un menor contenido de 'spam'. Weinberg defiende que esto es "completamente diferente" de la censura, de la que le han acusado en los últimos días.

En este punto, Weinberg desmiente que el motor de búsqueda esté influenciado por una agenda política o las opiniones personales de los trabajadores de DuckDuckGo. Sobre los medios respaldados por Rusia en plena invasión de Ucrania, reconoce que sí están "altamente censurados", lo que les sitúa por debajo en su listado de resultados respecto a otros más independientes.

