Instagram restablece su servicio tras un error que suspendió temporalmente las cuentas de algunos usuarios

Instagram ha restablecido su servicio tras una caída mundialen la que se registró un error que impedía a algunos usuarios iniciar sesión en sus cuentas, que aparecían como bloqueadas o suspendidas.

La red social propiedad de Meta registró los primeros problemas alredeedor de las 14.00 horas (hora local), registrando su pico más alto alrededor de las 15.10 horas, según Downdetector.

Este portal indicó entonces que este error había provocado la caida de la red social a nivel mundial y que los principales problemas denunciados eran los intentos fallidos de inicio de sesión (en un 72 por ciento de los casos), de inicio de la aplicación (17 por ciento) y de carga o refresco de la interfaz (12 por ciento).

Tras recibir quejas por parte de los usuarios, la compañía confirmó este error y anunció que estaba trabajando en darle una solución. Unas horas después, pidió disculpas a los afectados e indicó que la incidencia ya estaba resuelta.

"Estaba causando que usuarios de distintas partes del mundo tuvieran problemas para acceder a sus cuentas y provocó un cambio temporal para algunos de ellos en torno al número de seguidores. Lo sentimos", ha indicado la plataforma en un tuit.

We’ve resolved this bug now – it was causing people in different parts of the world to have issues accessing their accounts and caused a temporary change for some in number of followers. Sorry! ??‍??https://t.co/Q1FBOEI97D