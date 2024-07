IA+Igual lanza un Libro Blanco que define las bases de un modelo de certificación algorítmica en RR.HH.

El Proyecto IA+Igual, puesto en marcha por la emprendedora Marisa Cruzado, busca tratar de certificar que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a procesos de Recursos Humanos (RR.HH.) respeta los derechos de los trabajadores de forma equitativa e inclusiva. Por ello, ha puesto en marcha un Libro Blanco que definirá las bases de un modelo de certificación algorítmica en RR.HH.

Esta iniciativa se suma a la corriente internacional que intenta detectar y eliminar, con una visión multidisciplinar, posibles sesgos en los modelos de IA en Recursos Humanos. "Los sesgos son un mecanismo de supervivencia y, por tanto, son inherentes a la condición humana. Nuestro proyecto investiga de manera empírica cómo estos sesgos se introducen de forma consciente o inconsciente en las herramientas de IA aplicadas a procesos de recursos humanos", explica Cruzado.

Como detalla, el objetivo pasa por "definir un sistema de certificación que garantice que el uso de estas herramientas favorece el trato equitativo de las personas en procesos de selección o carrera profesional, por ejemplo, y que solo tienen en cuenta las habilidades, conocimientos y experiencias de la persona y no cuestiones personales como su género, procedencia, edad, etcétera". "Con IA+Igual queremos poner a la persona en el centro de la IA", puntualiza.

Estos sesgos se encuentran también en los datos, fuente de alimentación de la IA, pues para generar valor a través de un uso confiable y explicable, acorde a la ética y la legalidad vigente, es esencial conocer con qué datos se ha entrenado el modelo de aprendizaje de la herramienta. Por eso, en el proyecto interviene un grupo de auditores expertos en datos y una veintena de asesores que ofrece una visión de 360º sobre el área de Recursos Humanos.

"La IA es tan compleja como el ser humano y demanda un capital intelectual diverso para acometer los retos y los desafíos de nuestra propia creación de manera inteligente", afirma la impulsora del Proyecto IA+Igual, que se apoya en el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) europeo y la Ley General de Protección de Datos (LGP), entre otras normativas.

"Partimos del compromiso para garantizar la equidad y la ética en el uso de la IA en Recursos Humanos; pero, además, es evidente que el uso de esta tecnología tiene que ayudar a la empresa a avanzar sin frenar el potencial que tiene para estos departamentos contar con la IA", puntualiza Cruzado.

Otro reto de IA+Igual es hacer transversal el conocimiento necesario para que la aplicación de la IA en RR.HH. inspire la confianza que actualmente no existe. La formación de IA+Igual tiene una doble dimensión: por una parte, ayuda a los directores de Recursos Humanos a entender el alcance de la inteligencia artificial y, por tanto, a empezar a hablar el lenguaje necesario para comprender el valor que estas herramientas pueden aportar a su área; por otra, ha lanzado una vía de formación para que el personal técnico entienda los desafíos, retos y cargas normativas del área de Talento.

"Intentamos acercar el idioma de los tecnólogos al de Recursos Humanos, sin necesidad de que los primeros se conviertan en expertos en personas ni que los segundos aprendan a desarrollar código, por ejemplo", indica la creadora de IA+Igual.

FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El proyecto también concluye que formación y comunicación deben ir de la mano para paliar la mala imagen que tiene esta tecnología, a grandes rasgos, en la sociedad. "Junto al desconocimiento y el miedo a lo nuevo, mucha gente tiene la sensación de que si no eres ingeniero o no has estudiado algo técnico no estas capacitado para utilizar o entender esta tecnología", lamenta Cruzado.

"Tratamos de facilitar que los empleados de la organización utilicen la IA como un copiloto en su trabajo, como un apoyo para su desempeño: el mercado laboral expulsará a las personas que no utilicen IA, pero ofrecerá oportunidades de crear valor a quienes aprendan a integrarla en su trabajo cotidiano", añade.

Por todo ello, IA+Igual es una iniciativa que está auditando casos de uso reales de IA en el área de RR.HH. en empresas de Servicios, Retail, Alimentación, etc. Su partner académico, DATAI (Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra) trabaja de la mano de los auditores y los expertos que integran el Consejo Asesor de IA+Igual en la elaboración del Libro Blanco que sentará las bases para un modelo de certificación algorítmica en el ámbito de Recursos Humanos.

Este documento recopilará toda la información recogida a lo largo del proyecto con recomendaciones de uso y busca ser útil para empresas certificadoras y normalizadoras y para que las propias empresas que están implantando la IA en Recursos Humanos descubran cómo hacerlo.