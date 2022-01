Gadgets: Philips presenta su nuevo televisor con pantalla OLED EX que incrementa el brillo hasta un 30%

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

TP Vision ha presentado este jueves su nueva gama de televisores, entre los que se encuentra un nuevo panel OLED EX con Inteligencia Artificia (IA) capaz de ofrecer un aumento de la producción de luz del 30 por ciento con respecto a un panel OLED estándar.

El nuevo panel de Philips es OLED807, que está equipado con una tecnología que sustituye los compuestos a base de hidrógeno por deuterio, un material que potencia la luminosidad, que se denomina OLED EX (acrónimo de Evolution y eXperience).

Esta tecnología permite ofrecer un aumento de la producción de la luz del 30 por ciento en comparación con otros paneles que presentan sistema OLED, esto es, que no requieren de una fuente de iluminación externa.

OLED EX se combina con el procesador P5 de 6ª generación para mejorar en el procesamiento de la IA en su sensor de luz, que supervisa la luz ambiental de un momento concreto y ajusta el brillo, la gamma y el color en tiempo real.

No obstante, aquellos usuarios que deseen optar por un modo determinado sin necesidad de que el televisor se adapte a las condiciones lumínicas, pueden hacerlo con alguno de sus tres formatos predeterminados: Eye Care, Dark Detail Optimization o Colour Temperature Optimization.

Además, este modelo de Philips incluye una versión del modo AI Auto Film, que amplía el número de modos de imagen inteligentes de dos a siete cuando se detecta un contenido audiovisual. Entre ellos destaca la opción Crystal Clear, que sustituye al anterior modo Vivid y equilibra la nitidez, el color y el contraste.

Otra de las novedades reside en la incorporación de la compatibilidad con IMAX Enhanced para películas que utilizan la tecnología IMAX Digital Media Remasterind (DMR) y reproducir imágenes en 4K con mayor nitidez.

Este televisor también cuenta con un sistema 2.1 de sonido que se apoya en cuatro altavoces pasivos e integra un controlador de graves de triple anillo específico orientado hacia atrás. A ello se suma la tecnología inalámbrica DTS Play–Fi, que permite utilizarlo como un sistema de audio multihabitación con varios altavoces conectados y controlados por una aplicación.

Philips OLED807 tiene un diseño sin biseles y un marco metálico exterior que cuenta con el sistema de retroiluminación Ambilight en sus cuatro lados, capaz de ofrecer una experiencia inmersiva.

Su panel se presenta en varios tamaños (48, 55, 65 y 77 pulgadas) y cuenta con un soporte giratorio en forma de T de metal y cromo plateado, a excepción del modelo de 77 pulgadas. Este, debido a su tamaño, utiliza patas redondas de metal y presenta una tonalidad más oscura.

Su diseño también está orientado a los jugadores, puesto que tiene capacidad HDMI 2.1, que incluye e–ARC, compatibilidad con VRR para 4K de 40Hz a 120Hz con un ancho de banda completo de 48Gbps FreeSync Premium y compatibilidad con G–Sync, además de los modos Auto Game y de baja latencia.

Asimismo, para evitar el sobrecalentamiento, el televisor presenta una tecnología antiquemaduras que detecta zonas para supervisar el contenido estático y reducir gradualmente la intensidad de la emisión de luz local.

Por último, presenta una nueva barra de juego en pantalla permite acceder a los ajustes de imagen y sonido en función de los distintos géneros de juego mediante un menú simplificado que se puede manipular durante el juego. Además, los jugadores pueden activar VRR, Nvidia G–SYNC y AMC FreeSync.

PHILIPS 8807 CONTINÚA EL CONCEPTO 'THE ONE'

TV Vision ha indicado que Philips OLED807 estará disponible en España en mayo de 2022, al igual que el modelo 8807, perteneciente a la serie Philips Performance y que también ha presentado durante la retransmisión.

Esta pantalla integra tecnología DLED que sigue el concepto The One de la marca, que se define como un televisor ideal para usuarios que no están familiarizados con la tecnología pero que buscan un producto novedoso y ajustado a sus necesidades.

Además, el panel LCD incluye una mejora de color WCG y 120 Hz e integra el sistema Ambilight de tres lados. También integra el procesador de imágenes P5 de 5ª generación y presenta un sistema de sonido de alta calidad con Dolby Atmos.

Este sistema de sonido puede actuar como un altavoz central debido a su tecnología DTS Play–Fi, que permite crear un sistema AV inalámbrico para conectar varios dispositivos y controlarlos mediante una aplicación del 'smartphone'.

Philips 8807 se lanzará en diferentes tamaños de pantalla, de 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas, a los que se sumará el modelo de 86 pulgadas, un tamaño incluido por primera vez en los televisores Philips.

Sus bordes inferiores presentan un bisel plateado estrecho, tanto para el modelo de 43 pulgadas como para el de 65 pulgadas, mientras que los de tamaño mayor cuentan con pies plateados para soportar el peso.

Al igual que el modelo OLED807, este también cuenta con prestaciones destinadas a los 'gamers', ya que incluye la función HDMI 2.1, FreSync, e–ARC, compatibilidad con VRR para 4K de 48 Hz a 120 Hz con un ancho de banda de 48 Gbps.

Junto con estos televisores, Philips TV también ha renovado su serie Performance con la barra de sonido Philips B8507 3.1 Dolby Atmos, que cuenta con tecnología Home Wireless y también estará disponible en España en mayo de 2022.

