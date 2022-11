Esta es la estrategia más usada por los estafadores en WhatsApp para conseguir dinero

Las estafas en mensajes de texto, como por SMS o por WhatsApp, no paran de crecer en España. El auge de la tecnología y el uso del Internet se ha abierto una pequeña, pero peligrosa ventana entre los ladrones y las víctimas de estos: las estafas.

Una de las estafas más comunes tiene lugar a través de la aplicación de mensajería instantánea conocida como WhatsApp. Por lo que es posible que un día de estos te llegue un mensaje de un usuario que no conoces de nada con la intención de "conocerte y hacer un nuevo amigo". Resulta que algunos estafadores ponen la excusa de que estaban intentando agregar a un amigo español. Y, aunque admiten que "se han equivocado" y que el número de móvil que han introducido no es el correcto, deciden de todas formas enviarte un mensaje con la intención de "hacer nuevos amigos".

A lo largo de la conversación, el emisor del mensaje puede llegar a facilitar un a foto que, supuestamente, es suya. Ya hechas las presentaciones, empiezan a pedirnos pequeñas cantidades de dinero con el fin de que no parezca una estafa. De esta manera, como hay personas que se compadecen de ellos, porque piensan que están en apuros y que necesitan ayuda, y les envían la cantidad de dinero que piden. Es por este motivo que la policía nos recomienda que nunca respondamos a los mensajes de estos desconocidos, los eliminemos y bloquemos al usuario, si lo vemos necesario.

Otra buena idea es bloquear el contacto desde nuestro móvil. La forma de hacerlo es la siguiente: apuntamos el número del móvil, lo ponemos en el teclado de marcación y le damos a la opción de bloquear dicho número, para que no pueda llamarnos ni enviarnos mensajes de texto por SMS. Algunos modelosde teléfono móvil solo permiten bloquear los números que tenemos agregados como contactos. Por lo que si es tu caso, te recomendamos que lo agregues a la agenda bajo el nombre de "estafa", y así evitamos de confundirlo con los contactos de amigos y familiares. Además, si no queremos caer en ningún tipo de estafa en el futuro, lo mejor es ir a la página web Consejos de Seguridad del Servicio al Ciudadano de la Guardia Civil, en donde explican lo que tenemos que saber para no ser víctima de una estafa.