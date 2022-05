Ciberseguridad: Un acuerdo impide al navegador de DuckDuckGo bloquear ciertos rastreadores de Microsoft en iOS y Android

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Un acuerdo impide al navegador de DuckDuckGo para iOS y Android bloquear ciertos 'trackers' (rastreadores) de Microsoft cuando el usuario visita determinados sitios web de terceros.

DuckDuckGo ha estado asociada desde sus inicios a la privacidad. Sin embargo, el experto en ciberseguridad Jacob Edwards compartió la pasada semana a través de su perfil de Twitter un hilo en el que explica que el navegador de DuckDuckGo para ambos ecosistemas móviles es incapaz de bloquear algunos rastreadores de Microsoft.

Una información que contrasta con la descripción del navegador en App Store y Google Play, en la que la compañía responsable del navegador asegura que su herramienta 'Tracker Radar' "bloquea automáticamente los rastreadores de terceros que acechan en los sitios web" que visita el usuario.

Sometimes you find something so disturbing during an audit, you've gotta check/recheck because you assume that *something* must be broken in the test.



But I'm confident now.



The new @DuckDuckGo browsers for iOS/Android don't block Microsoft data flows, for LinkedIn or Bing.? pic.twitter.com/ol7Ydfo3BJ

Posteriormente, y en respuesta al revuelo que ha generado la investigación de Edwards, el consejero delegado (CEO, por sus siglas en inglés) de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, ha reconocido la noticia y explicado que se debe a un "acuerdo de sindicación de búsquedas" firmado con Microsoft.

When you load our search results, you are completely anonymous, including ads. For ads, we worked with Microsoft to make ad clicks protected. From our public ads page https://t.co/KHpWJ8LIV5, "Microsoft Advertising does not associate your ad–click behavior with a user profile."

Weinberg asegura que, por norma general, DuckDuckGo prohíbe las 'cookies' de terceros. Sin embargo, el acuerdo con Microsoft impide al navegador limitar completamente que algunos de sus scripts se carguen en sitios web de terceros como Workplace.

La red social de ámbito empresarial propiedad de Facebook aparece en el ejemplo compartido Edwards. Según este experto, el navegador de DuckDuckGo en iOS y Android fue incapaz de bloquear la transferencia de datos a los anuncios de LinkedIn y Bing mientras accedía al sitio web de Workplace.

Si bien DuckDuckGo presume de impedir el rastreo de Facebook al entrar en Workplace, los datos recogidos por el navegador muestran que no bloquea el flujo de datos hacia los dominios publicitarios de LinkedIn y Bing, propiedad de Microsoft.

La alianza de DuckDuckGo con la compañía de Redmond impone "un requisito de distribución", parte del acuerdo de sindicación de búsqueda, que les "ayuda a usar de forma privada algunos resultados de Bing para proporcionar mejores resultados de búsqueda privada en general", según ha detallado Weinberg en un post de Reddit.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por este acuerdo, la mayoría de los enlaces e imágenes "tradicionales" proceden de Bing. Esto se debe a que, según Weinberg, solo dos compañías en el mundo tienen un índice de enlaces web global de "alta calidad": Microsoft y Google.

El principal motivo de esto es su coste, que estima en más de 1.000 millones de dólares al año. Por tanto, el resto de motores de búsqueda están obligados a usar los servicios de uno u otro. Y algos imilar ocurre con los servicios de mapas, ya que no todas las empresas pueden lanzar al espacio sus satélites y cartografiar las calles.

Weinberg reconoce de igual manera que DuckDuckGo "no es perfecto y nunca lo será". Además, añade que nadie puede ofrecer una protección al "100 por cien". Sin embargo, asegura estar trabajando con Microsoft para "reducir o eliminar la restricción limitante" y en actualizar la descripción del navegador tanto en la App Store como en Google Play para que sus usuarios tengan conocimiento de ella.

DUCKDUCKGO Y SU CRUZADA CONTRA GOOGLE

El acuerdo entre DuckDuckGo y Microsoft se ha conocido semanas después de que la compañía dirigida por Weinberg impusiera nuevas restricciones a Google. A mediados de mayo, DuckDuckGo confirmó que su extensión para Google Chrome bloqueará los nuevos métodos de seguimiento basados en temas de interés y personalización publicitaria en base al historial de navegación de Google.

Esta medida siguió a otras anteriormente anunciadas por DuckDuckGo para limitar aún más la exposición de sus usuarios a Google, como el bloqueo del rastreo del sistema FLOC del navegador, la introducción de la búsqueda privada, el encriptado inteligente y el Control Global de Privacidad.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.