Bizum: Importante aviso del Banco de España si cometes este error al realizar un pago

Se trata de uno de los métodos de pago entre usuarios más utilizados en la actualidad: las micro transferencias a través de Bizum. Hasta 19 millones de personas ya han utilizado en alguna ocasión la aplicación, vinculada a la entidad bancaria donde tengamos la cuenta, mientras que hasta el momento, y según la web de la app, se han realizado más de 666 millones de operaciones desde su lanzamiento.

No obstante, esta semana el mismo Banco de España se ha lanzado a advertir a los usuarios a la vez que resolvía una de las dudas más comunes entre los usuarios de Bizum. Y es que a más de uno le habrá ocurrido en alguna ocasión que ha enviado la transferencia monetaria a la persona equivocada. No obstante, la app sólo permite dos acciones: realizar un pago y solicitar un pago a otro usuario. Por lo tanto, ¿qué hacemos si lo enviamos a quien no queríamos?









Banco de España, sobre Bizum: “No se puede anular”



El procedimiento es sencillo: podemos marcar el número de la persona a la que queremos realizar un pago o le buscamos en la agenda del teléfono. Después marcamos el importe y sólo tenemos que pulsar 'enviar'. Pero, ¿y si nos equivocamos de persona? Como explica el Banco de España, el proceso no es reversible.

“Lamentablemente, debido a las características de este servicio, no se puede anular o deshacer, las transferencias son irrevocables y finales”. Por lo tanto, y tal y como explica, la única opción para recuperar el dinero es “que contactes con esa persona y acceda a devolverte el dinero”. Pero hay una segunda vía para tratar de tener el dinero de vuelta: “También puedes acudir a tu banco para que realice las gestiones pertinentes para tratar de recuperar los fondos”, concluye.

Además, la organización bancaria da un consejo a los usuarios que ya les ha pasado para que no vuelva a ocurrir: “ lo recomendable es usar Bizum "seleccionando los contactos de tu libreta en vez de escribir a mano el número de teléfono", concluye. Así nos aseguraremos de que, aunque sigamos equivocándonos de persona, al menos ya se trata de alguien que conocemos.









Una nueva estafa por Biuzm



Recientemente el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una nueva estrategia de estafa que está destinada a vendedores de artículos que requieran el pago por este medio en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por compradores.

Los ciberdelincuentes, esta vez encubiertos como supuestos compradores, intentan engañar a la víctima, el vendedor, mostrándose interesados en comprar el producto que tiene en venta y realizando la transacción a través de Bizum. En realidad, en vez de realizar el pago enviará una solicitud de dinero al vendedor, el cual en caso de aceptar estará pagando la cuantía a su supuesto comprador, ha informado este jueves el Incibe en un comunicado.

Este nuevo intento de estafa se estaría llevando a cabo principalmente a través de plataformas de compraventa, como Milanuncios, Vinted o Wallapop, donde cualquier usuario puede poner a la venta un artículo. Es en ese momento, cuando los ciberdelincuentes aprovechan para contactar con sus víctimas, los vendedores, haciéndose para por supuestos compradores.

Los ciberdelincuentes se muestran interesados en la compra del artículo y, una vez se han ganado la confianza del vendedor, le indican que quieren realizar el pago a través de Bizum. Aprovechándose del desconocimiento del vendedor sobre el funcionamiento de esta aplicación, envían una solicitud de pago en vez de enviarle el dinero por el producto. La víctima recibirá un mensaje de texto en el que, si se lee con detenimiento, se puede comprobar que realmente es un pago, ha alertado el centro tecnológico.