Desde el próximo 11 de mayo, las normas de tráfico experimentarán un nuevo cambio que puede afectar a todos los conductores. La Guardia Civil ha advertido a los ciudadanos que no conocer la norma no los exime de cumplirla. Por ese motivo, todos los conductores deberán estar pendientes a los límites de velocidad desde el 11 de mayo si no quiere recibir una sanción.