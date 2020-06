¿Por qué parpadeamos tanto?

Seguro que, en más de una ocasión, te habrán tomado alguna fotografía en la que no has salido bien. Esto se puede deber a que haya salido desenfocada, tu peinado no es el que más te favorece o te encuentres con los ojos cerrados. Este último caso es un tanto desagradable cuando tomas una imagen grupal y eres la única persona que no los tiene abiertos. Antaño, con la fotografía analógica, no sabías si lo habías hecho o no. Ahora, con la fotografía digital, puedes verlo en el momento y volver a repetirla correctamente.

Pese a ello, el hecho de haber cerrado los ojos durante un breve periodo de tiempo es un acto involuntario, en la mayoría de las ocasiones. Pero ¿Cuál es el motivo? Por lo visto, tiene una doble función. Por un lado, nuestro cuerpo humano es tan inteligente que lo hace para proteger la vista. Al parecer, cerrar los ojos nos ayuda a evitar la luz intensa o los objetos que se acercan y puedan llegar a perjudicar el sistema visual. Y, por otro, sirve para mantener hidratada la superficie ocupar al quedar nuestra lágrima distribuida.

No obstante, la razón no puede quedarse únicamente ahí. Estudios más actuales sostienen que el parpadeo también actúa como una manera para que nuestro cerebro se tome un descanso debido a que desactiva algunas áreas encargadas de la visión. De esta forma, hace que prestemos más atención hacia aquello que estemos mirando.

Clínica Baviera presenta una serie de datos curiosos que, seguramente, te llamarán la atención sobre el parpadeo. Una persona parpadea aproximadamente cada cinco segundos cuando se encuentra en circunstancias normales. Si un individuo se mantiene despierto 16 horas al día, haciendo la media parpadearía unas 11.500 veces cada jornada. En datos anuales sería de 4,2 millones de veces. Por ende, podemos decir que el 10% del día lo pasamos con los ojos cerrados.

Otra de las cuestiones que se nos pueden venir a la cabeza es si siempre parpadeamos a la misma velocidad. Por lo visto no, todo depende de la actividad que estemos realizando. Mientras leemos, la frecuencia de parpadeo es de unas 15 o 20 veces por minuto. Esta media aumenta a 22 cuando mantenemos una conversación. Aunque podemos llegar a cerrar los ojos menos de cinco veces por minuto cuando estamos mirando al ordenador. Las pantallas de nuestras computadoras provocan sequedad ocular.

¿Y qué ocurre si permanecemos un minuto sin parpadear? Se produce en la córnea lo que la Clínica Baviera denomina como "desecación lagrimal". Lo que condice a que comencemos a sentir irritación, visión borrosa, pesadez, molestias, etc. Aunque, popularmente es conocido como "ojo seco". Interesante ¿Verdad? De ser así te invitamos a que no te pierdas las próximas noticias sobre "Todo tiene un porqué" para mantenerte informado de estas curiosidades.