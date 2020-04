Sales de casa, hablamos en un hipotético caso - ya que la mayoría nos encontramos en cuarentena - coges tu móvil para escuchar la radio o algo de música, rebuscas los cascos en tu bolso o en tu mochila y, ahí están, completamente enredados. ¿Por qué?, ¿cómo es posible?... Seguro que antes de guardarlos te esmeraste en colocarlos bien y te aseguraste de que no se liaran, para que no ocurriera esto precisamente. Pero no hay manera, da igual lo que hagas, siempre se enredan… y además del tiemo que pierdes desenredándolos, suelen acabar pelándose y rompiéndose... ¿Qué principio físico se encuentra tras el enredo y el anudamiento espontáneo de los cables? ¿Se puede hacer algo para evitarlo?

¿Por qué se enredan tanto los cables de los auriculares?

Según el libro ‘101 problemas para científicos de sillón’ de Joel Levy (Ed. Oberon) este problema fascina a los matemáticos de todo el mundo desde hace cientos de años. La rama de las matemáticas conocida como teoría de nudos ha sido de especial interés para lo científicos que trabajan con cordones o cadenas a nivel microscópico. Como es el caso de los biólogos moleculares que investigan las cadenas proteicas.

En tanto que exista una pequeña probabilidad de que se forme un nudo, cuanto más tiempo sacudamos el cordón, más probabilidad habrá de que este aparezca

Si coges un cordón o una cadena, lo sacudes, le das suficiente tiempo, y damos por hecho que el largo de la cuerda está por encima del umbral crítico, tendrás un nudo de forma espontánea. Una vez formado el nudo, este no desaparecerá a menos que se sacuda hasta deshacerse por el extremo del cordón (se dice que los nudos tienen “estabilidad topológica”). De modo que, en tanto que exista una pequeña probabilidad de que se forme un nudo, cuanto más tiempo sacudamos el cordón, más probabilidad habrá de que este aparezca.

ANUDAMIENTO ESPONTÁNEO

En un artículo de 2007. Anudamiento espontáneo de una cuerda agitada, escrito por Dorian Raymer y Douglas Smith, comentaba los descubrimientos de los autores tras meter cuerdas enrolladas de distintas longitudes en una caja y agitarlas.

¿CÓMO EVITAR QUE SE ANUDEN LOS CABLES DE LOS AURICULARES?

Observaron que en el caso de las cuerdas de una longitud crítica superior a los 46 cm, empezaba a aumentar la probabilidad de que se formaran nudos, alcanzando a los 150 cm el punto de estabilidad. Hasta los 150 cm de longitud, la posibilidad de que el cable se enrede y forme nudos aumenta hasta un 50%.

Cuanto más rígidos los cordones y más pequeñas las cajas, más se reduce la probabilidad de enredo

Los cables de los auriculares de teléfonos suelen medir 150 cm. Raymer y Smith también vieron que cuanto más rígidos los cordones y más pequeñas las cajas, más se reduce la probabilidad de enredo, lo cual sugiere que una táctica sencilla para reducir la posibilidad de que se haga un nudo es guardar el cordón en un bolsillo o bolsa pequeños.

También puedes echarle un poco de paciencia y guardarlos como indica este vídeo, seguro que pierdes menos tiempo que en desenredarlos después.

Y es que ya lo decía Bill Murray sobre cómo atar el nudo más fuerte del mundo: "Métete unos auriculares en el bolsillo y espera un minuto”.

La otra opción que tienes es pasarte a la tecnología inalámbrica.