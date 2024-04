Una persona tiene que esperar de media 101 días para ser atendido por un médico especialista en España y para una operación 4 meses más. Han pasado 4 años desde la pandemia y la salud sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones y la espera es uno de nuestros grandes males.

Una hora y 20 minutos para ir a diálisis

Informe COPE: Radiografía de la sanidad española ¿Es tan buena como creemos? En este nuevo Informe COPE, hacemos un recorrido que va desde los centros de salud hasta las instalaciones que trabajan con la medicina de precisión José Luis Concejero 23 abr 2024 - 05:17

Angelines tiene 83 años y vive en Soncillo, un pueblo de 119 habitantes en la provincia de Burgos, en un primero sin ascensor, en un piso algo antiguo, con visillos, colchas de puntilla y manteles bordados. Su marido falleció y vive sola desde que su hija se fue a Madrid a trabajar.

Angelines tuvo sus primeros problemas en el riñón hace 20 años, sufrió un infarto hace seis, y las medicinas que le prescribieron le terminaron de dañar ambos órganos. Por lo que tuvo que empezar su diálisis. Para llevarla a cabo tiene que recorrer 80 km, 1 hora y 20 minutos de ida, y de vuelta, cada lunes, miércoles y viernes. Más el tiempo que tarde en ser atendida.

Quizá, lo más recomendable habría sido buscar un lugar distinto, más cerca de su hija, con más recursos asistenciales. Pero ella lo tiene claro, no se va de su pueblo.

En su terraza, hasta la que se ha desplazado un equipo de 'Herrera en COPE', espera a que la ambulancia que la lleva al hospital pite. En ella llega Freddie, conoce a angelines perfectamente y según nos cuenta es de los más puntuales. Él será el que le acompañe durante el viaje. Si Freddie y su ambulancia no recogieran a Angelines en la puerta de su casa, ella no tendría manera de ir al hospital por sus propios medios, ya que los autobuses no pasan en horarios compatibles con su tratamiento.

Angelines sale de su casa a las 10 de la mañana y llega a las siete de la tarde, me cuenta que en Madrid es distinto, cuando pasa temporadas con su hija. Allí también le toca ir a diálisis y el hospital le pilla a 10 minutos, pero la España de los pueblos es otra.





La situación de los médicos rurales

Esta realidad la conoce bien Lidia. Ella es médico de familia en Soncillo, este pueblo de 119 habitantes. Ella está cansada de hacer kilómetros: "Es poca población, mucha distancia y es lo que hay".

Es la realidad de un médico rural y en esa realidad lleva Lidia desde que empezó a trabajar a mediados de los años 90. Kilómetros y kilómetros para atender a una población cada vez más envejecida. Y, por lo tanto, cada vez con más patologías, pero es que su labor es fundamental.

Te doy otro dato: 9 de cada 10 consultas de los pacientes se resuelven en Atención Primaria, pero la realidad es que los médicos son pocos. En España se necesitan médicos de familia, doctores de confianza, que te conocen porque llevan viéndote toda la vida, médicos como Lidia, aunque a ella su vocación también le ha supuesto sacrificar otras cosas.

Seis minutos es el tiempo medio que dura una consulta de atención primaria en España. ¿Es posible escuchar bien a una persona en ese tiempo y entender qué es lo que le está pasando?

La realidad en urgencias

Esta es la realidad del sistema sanitario en muchos puntos de España y el caso de Angelines es solo uno entre muchos, pero ¿cómo se puede gestionar todo esto? "Viniendo tres días a la semana, como ya se hace porque no hay otro centro de referencia más cercano", explica Patricia, enfermera en el punto de atención continuada del Hospital Divino Valles de Burgos.

¿Qué ha cambiado desde la pandemia en el sistema? ¿Qué problemas tienen los sanitarios? En un día normal, patricia y su equipo pueden atender a unos 120 pacientes. En el punto de atención continuada son 8 profesionales. Con ella hemos hablado en 'Herrera en COPE' de cómo es su día a día, qué cosas le afectan y qué notan que ha cambiado después de la pandemia.

"La época de los aplausos pasó a la historia, el paciente viene a la defensiva, exigiendo mucho y dando muy poco. Aquí atendemos urgencias tanto de gente que viene al centro como algunos que lo demandan desde casa porque nosotros también vamos a domicilios", asegura.

Los estudiantes MIR en España

En España se necesitan 5.000 médicos de atención primaria y más de 15.000 enfermeros, ¿qué lleva a alguien a escoger una profesión en la que 4 de cada 10 colegas admiten haber sentido ansiedad o depresión? Ana tiene 27 años y quiere ser médico de familia, le quedan dos años para terminar el MIR.

Le acompañamos a la consulta donde está su tutora, que supervisa la actuación de Ana hasta que llegue al nivel R4 y pueda pasar consulta sin necesidad de un superior. Ana ya ha hecho guardias, o lo que es lo mismo, jornadas de 24 horas en las que los facultativos pueden llegar a estar al límite: "Son horas intensas, sabes que vas a estar al máximo durante el máximo de horas posible".

"Espero que las cosas cambien a tiempo y sepamos todos valorar esta atención que tenemos. Confío en que sepamos apreciar esto tan precioso que tenemos, como son nuestros médicos", explica esta joven.





El mayor donante de Europa

La parte más positiva en clave de sanidad la encontramos en los trasplantes. España es líder mundial y llevamos 32 años liderando el ranking. Estamos a la par que Estados Unidos y en 2023 se hicieron más de 5.800 trasplantes, lo que se traduce en miles de vidas salvadas.

Burgos es líder mundial en estas donaciones, esta ciudad ha superado las 60 por cada 1.000 habitantes, el doble de la media nacional. Y de allí es Francisco del Amo, el mayor donante de Europa.

Fue su madre quien le insistió por primera vez, la acompañó y entonces le "entró el gusanillo". Aquello fue en septiembre de 1977, desde entonces ha donado 507 veces. Casi el 40% de la sangre se usa en oncología y cada vez que dona tiene a esos enfermos en la cabeza porque todos hemos tenido un caso cerca.