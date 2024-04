El drama de Mari Cruz: una vecina de Burgos despedida por una lesión y más de un año esperando una operación

Cuatro años después de la pandemia del coronavirus, España es uno de los países de la Unión Europea que menos gasta en sanidad en relación a su PIB y el país que más ha envejecido de la Unión Europea en la última década. No obstante, se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles. La media de espera para una cita con un especialista es de 101 días, un dato récord.

Eso sí, es un dato de media. Hay quienes tienen que esperar mucho más tiempo. Alberto Herrera, desde Burgos, conoce el drama de Mari Cruz, quien tiene un problema en el hombro que le diagnosticaron en 2016. Tiene una rotura en el tendón, pero es que posteriormente le diagnosticaron fibromialgia. Esta lesión le impedía realizar tareas cotidianas con normalidad y le despidieron del trabajo. En diciembre del año 2023 le derivaron a traumatología, pero no le dieron hasta noviembre del 24, un año después. Ahora le operan en 20 días. Eso sí, no por la Sanidad pública.

"Me operan por privado en Recoletas, por un seguro que me he tenido que hacer", ha confesado a Alberto Herrera. Mari Cruz ha confesado que ya durante la pandemia sufría dolores, pero no podía acudir con normalidad al médico a causa del virus y fue una facultativa quien le recomendó que se hiciera un seguro privado. Ahora, ese seguro privado "me cubre la operación".

En la Sanidad pública "tendría la cita, luego las pruebas y luego la operación, pasaría mucho tiempo", ha confesado. "Mi hombro no lo puedo levantar, apoyar en la mesa tampoco, ni echarlo para atrás. Son movimientos diarios que no puedes hacer", ha explicado Mari Cruz.

También ha aprovechado para hablar de la labor de muchos médicos y la gran carga de trabajo que tienen. "Hay días: algunos está muy liado y fuera. Otros son más tranquilos, te ayuda, te comenta, está más tiempo contigo explicándote", ha concluido la mujer.

En España hay más de 500.000 médicos y enfermeros colegiados. En 15 años, España ha vivido un incremento del 164% de sus facultades de Medicina, en las que el 70% del alumnado son mujeres. Actualmente, dos hombres se jubilan por cada mujer y entran en el sistema sanitario dos mujeres por cada hombre. Esto supondrá la feminización de la profesión en poco tiempo. Un sector en el que gran parte de las jefaturas de servicio (hasta un 70%) están en manos de hombres.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ‘sanidad española’? ¿Cuál es la realidad de los centros de Atención Primaria? ¿De los hospitales? ¿Por qué las especialidades más cotizadas son dermatología, cirugía plástica, cardiología y endocrinología? ¿Cómo es el día a día de un médico rural? ¿Cuál es la situación que atraviesan los pacientes en los pueblos?

