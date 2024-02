La Xunta defiende que inspectores comprobaron el "correcto" funcionamiento de la planta de As Somozas a principio de año

Afirma que no ha recibido hasta el momento ningún requerimiento de información por parte de la Fiscalía

La Xunta ha defendido que, a principios de este año, los inspectores del Servizo de Intervención Ambiental de la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente comprobaron que la planta de procesamiento de residuos industriales de As Somozas (A Coruña) funciona de modo "correcto" y que ya no se emplea la antigua planta de estabilización para la inertización de residuos con cal.

Así lo han trasladado fuentes del departamento que dirige Ángeles Vázquez, a consulta de Europa Press, después de trascender que un juzgado de Ferrol ha abierto diligencias para aclarar la denuncia formulada por Ecoloxistas en Acción y Acouga en relación a supuestas emisiones tóxicas de cal viva en el centro de tratamiento de residuos industriales.

Al respecto, la Xunta ha trasladado que no recibió hasta el momento requerimiento de información alguno por parte de la Fiscalía en relación a este asunto, por lo que, añade, no tiene "constancia oficial" de la apertura de diligencias en este sentido.

INERTIZACIÓN DE RESIDUOS

En todo caso, ha explicado que la inertización de los residuos en las instalaciones de los residuos en las instalaciones de Sogarisa se realiza mediante unp roceso que genera "una reacción exotérmica que causa este tipo de nubes, formadas por vapor de agua y polvo".

No obstante, ha agregado que no ha detectado una "afección relevante" de estos episodios. Además, ha apuntado que las instalaciones de As somozas cuentan con una nueva planta de estabilización --en funcionamiento completo desde abril de 2023-- que trabaja en cerrado mediante un proceso "automatizado y vigilado" en el que todo el equipamiento dispone de sistemas que evitan la emisión de polvo a la atmósfera.

Ha añadido que, a principios de este año, los inspectores del departamento autonómico comprobaron que el funcionamiento era el correcto.