Villacís y Aguado, "muy preocupados" por la falta de consenso Sánchez-Ayuso

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha admitido este lunes que ella y el vicepresidente regional Ignacio Aguado están "muy preocupados" por la falta de consenso entre el Gobierno central y la Comunidad porque "no estamos consiguiendo" el objetivo para el que fue creado Ciudadanos.

En un audio remitido a los medios tras un acto en el mercado de Santa María de la Cabeza, Villacís ha argumentado que Cs promueve el acuerdo en las instituciones donde tiene representación: "Somos conscientes de que estamos en medio, de que podemos funcionar como un agente facilitador. Es lo que está intentando Ignacio (Aguado) en la Comunidad", ha subrayado.

Según la vicealcaldesa es necesario más diálogo entre los gobiernos de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, "y eso es un poco el trabajo que queremos hacer".

"Hay veces que se consigue cuando se alcanza un principio de acuerdo pero es verdad que a día de hoy también se están dando pasos atrás, pero aún así estamos a tiempo de reconducir esta situación".

A su juicio, la ciudadanía "no se explica esta contienda. Madrid no es un campo de batalla entre la derecha y la izquierda, esto no es de izquierdas ni de derechas esto es un virus que nos está poniendo en jaque a todos. Si eso no nos hace reaccionar y dialogar y consensuar pues entonces la política necesita madurar mucho más".

En el mismo sentido ha insistido en que "los políticos nos tenemos que sentar y Pedro Sánchez escuchar las peticiones de Madrid que no son excéntricas".

Por otro lado, Villacís ha dicho respetar la decisión de dimitir del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, porque hay que "entender que aparte del plano político vivir una crisis como la que estamos viviendo en primera línea" también pasa "factura en el plano emocional, porque es muy duro".

"Hemos estado expuestos a muchas situaciones muy exigentes desde el punto de vista humano y es normal honesto y coherente" que Reyero haya querido tomar esa decisión, ha argumentado. EFE

msr-pcc/jlg