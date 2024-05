VÍDEO: Familiares del fallecido en Getxo: "Cuando llegó al hospital ya no se pudo hacer nada"

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Una tía del varón de 23 años muerto en la noche de este sábado en el barrio getxotarra de Algorta ha asegurado que el joven había salido de casa poco antes de que sucedieran los hechos y no saben por qué bajó a la calle donde resultó agredido. "Cuando llegó al hospital ya no se pudo hacer nada", ha asegurado.

En declaraciones a Europa Press, la tía del joven, con quien vivía en un inmueble de Algorta, ha asegurado no conocer las circunstancias en que se pudieron desarrollar los hechos".

"Acababa de salir de casa y a los 20 minutos nos tocaron la puerta y nos dijeron que habían apuñalado a Felipe", ha descrito, al tiempo que ha reconocido que sus propios familiares pensaban que la víctima aún se encontraba en casa.

Tal y como ha relatado, cuando bajaron a la calle tras ser alertados de lo acontecido por unas amigas de la víctima, que les dijeron que Felipe estaba "muy malherido", solo vieron cómo los servicios sanitarios le estaban "prestando auxilios, pero cuando llegó al hospital no se pudo hacer nada".

"Es lo único que sabemos porque no hemos podido ni verle. No dio tiempo ni a que se produjera una pelea. Bajó solo de casa y no sabemos por qué salió ya que estaba en casa jugando a la 'play'", ha insistido, al tiempo que ha indicado estar a la espera del informe del forense.

Por último, y tras reconocer que no pudo ver a los cinco detenidos, ha sostenido que es muy extraño porque "en Algorta esas cosas no son normales". "Siempre ha sido un barrio muy sano pero últimamente viene gente de otras partes a armar jaleos. Es una pena", ha finalizado.

