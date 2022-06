La 'vacunación en anillo', la forma de vacunar más efectiva contra el brote de viruela del mono, según la OMS

La rápida propagación de la viruela del mono en 156 países ha obligado a crear diferentes protocolos de seguridad en tiempo récord. En España, el Ministerio de Sanidad ha confirmado este viernes un total de 186 casos.

Por ello, y como sucedió con la pandemia de covid-19, todo hace indicar que se realizarán vacunaciones masivas con el objetivo de combatir el virus. De hecho, y según recoge 'Diario Sur', España dispondrá de dosis de la única vacuna que cuenta con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Se trata de una inyección del laboratorio danés Babaric Nordic que se comercializa con el nombre de Imvanex. El pasado 25 de mayo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no pudo poner una fecha fija para la llegada de los sueros, pero sí prometió que en “semanas” podría contarse con la vacuna contra la viruela del mono.

En la forma de realizar la vacunación, el doctor del Servicio de Medicina Preventiva del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Javier Paz, no considera lógico el plantear una vacunación a toda la población al considerar que no es “ni razonable ni justificable”. Una idea que va en la línea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se muestra contraria a la vacuna masiva, al observar que "no es una enfermedad que deba preocupar" al público en general, según recoge el citado medio.

La 'vacunación en anillo' ya se realizó en los 70

En una reunión de la formación 'online' organizada por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSGS), Javier Paz ha considerado que "la mejor opción es seguir la estrategia de la 'vacunación en anillo'". Un sistema que fue clave para erradicar la viruela en los años 70, y que países como Dinamarca, Francia y Alemania tienen previsto emplear contra este nuevo virus. Esta técnica consiste, en esencia, en vacunar lo más rápidamente posible a los contactos estrechos de los casos y aquellas personas que hayan mantenido una relación estrecha con el contacto, formando así 'un anillo de protección'. Este método tiene como objetivo reducir una posible infección y, a su vez, el riesgo de contagios.

En relación a posibles escenarios a medio plazo, ha comentado que la vacunación será más "una herramienta para contener la transmisión", recordando que ya se dispone de vacunas diseñadas para la viruela humana que son también efectivas "contra la viruela símica". De hecho, según él, las propias inoculaciones que fueron efectivas ante el coronavirus, también lo son ante este virus, con lo que "los hospitales españoles tienen desinfectantes adecuados y suficientes".









Otra de las ponentes en la reunión fue la doctora y miembro de la Junta Directiva de la SEMPSGS y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en la Unidad de Medicina Preventiva del Hospital Universitario El Escorial, Paloma Navas Gutiérrez, que ha expuesto durante su intervención que se debe anticipar y preparar "planes de respuesta que contemplen todos los escenarios posibles" para estar preparados de forma correcta para esta y otras alertas futuras. La especialista ha dado especial valor a la fatiga pandémica.

La también especialista en Medicina en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Unidad de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Margarita Mosquera, ha remarcado por un lado que "no se debe minimizar ni sobredimensionar" el virus y que es importante una detección precoz.