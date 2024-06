Universidades madrileñas ven difícil prever impacto de nueva EBAU en las notas, pero subrayan la preparación de alumnos

Las universidades públicas madrileñas señalan que es difícil prever el impacto de la nueva prueba de acceso a la universidad aprobada por el Gobierno de España --que a nivel nacional volverá a denominares PAU frente a la actual EBAU--, aunque subrayan el nivel de preparación con el que llegan los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos a estos exámenes.

Así lo ha señalado el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Javier Oubiña, quien ha ejercido de portavoz de los seis centros públicos durante la rueda de prensa ofrecida este jueves para ofrecer los datos relativos a la convocatoria ordinaria de la EvAU para el curso 23/24.

Preguntado por el nuevo modelo de examen para el acceso a la universalidad, Oubiña ha admitido que al pasar hacia un modelo de "optatividad por bloques" en el que los alumnos ya no se podrán dejar "una parte del temario", así como la penalización con hasta un 10% de la nota por faltas de ortografía, cabe la posibilidad de registar "cierto descenso" en la tasa de aprobados, que este año se ha situado en el 96,5% en la Comunidad durante dicha convocatoria ordinaria.

No obstante, el vicerrector de la UAM ha subrayado que "es difícil prever" lo que vaya a ocurrir ante la "incertidumbre" que existe todavía con este nuevo modelo, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, Javier Oubiña ha recordado que los alumnos que se presentan a la EvAU son estudiantes que "ya han superado el Bachillerato o algún ciclo formativo", por lo que "están en condiciones de superarla" también, lo que explica, ha insistido, en los altos porcentajes de aprobados que se registran cada año.

LA COMUNIDAD CREE QUE EL NUEVO MODELO "DILUYE LOS SABERES"

Tras conocerse el nuevo modelo aprobado por el Gobierno, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, señaló que la nueva prueba "no unifica nada, no armoniza nada y diluye los saberes", tras lo que ha enmarcado su anuncio en el reciente "fracaso electoral" del PSOE en las elecciones europeas del domingo.

"Está claro que después de este fracaso electoral, el PSOE está intentando hacer la competencia al Partido Popular y de paso desviar la atención con este proyecto de EvAU --nombre de la prueba en la Comunidad de Madrid-- común, que realmente no es común porque no se ha consensuado nada con las demás comunidades autónomas, ni tampoco ofrece ningún tipo de alternativa a los estudiantes, ya que no unifica nada, no armoniza nada y en el fondo diluye los saberes y rebaja los niveles de exigencia", censuró el consejero en declaraciones facilitadas a los medios.

Frente a este proyecto, el consejero madrileño cree que "sigue plenamente vigente" el proyecto del PP de hacer una prueba común, un proyecto en el que "ha participado activamente la Comunidad de Madrid" y en el que se mantiene "el nivel de exigencia" y se establecen "unos criterios comunes tanto de corrección como de niveles de exigencia", lo que "garantiza un acceso en igualdad de oportunidades para todos los estudiantes", concluyó.