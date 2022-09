Una profesora acude a clase como cada día y este es el regalo que recibe de sus alumnos: "No me olvido"

El ingenio de los niños no tiene límite. Es bien sabido que los más pequeños de la casa tienen curiosidad por todo lo que les rodea y es por ello que no tienen ningún tipo de filtro a la hora de preguntar sus padres, abuelos o hermanos. También es cierto que esta falta de filtro queda también reflejada en los ejercicios o los exámenes que hacen en los colegios. Una serie de genialidades que suelen ser compartidas en redes sociales y, como no podían ser de otra forma, se hacen rápidamente virales.









Lo que tampoco suele tener límite, y sobre todo en las edades más tempranas, es el amor por sus profesores. En este caso, los alumnos del colegio San Antonio María del Gianelli de Rosario, Argentina, hicieron junto a sus padres una sorpresa para su profesora Paola que nunca olvidará.

Con motivo del Día del Maestro le hicieron varios regalos a Paola. Una cadena, y una tarta. El momento se grabó en vídeo, y que la cara de la profesora refleja que le sorprendió, y mucho.





Los padres y los alumnos le habían dado billetes de 1000 pesos (el equivalente a unos 7 euros). Tras la sorpesa, la profesora Paula habló ocn la cadena argentina que publicó el vídeo.

Para ella fue una sorpresa. Llegó con los alumnos al aula y las madres estaban en la puerta. Se acerca y ve que hay un paquete enorme con una caja encima. En la caja había un collar de plata, en el que estaba grabado con su nombre y que decía “Con amor, tus alumnos de segundo grado 2022” y todos le insistían en abrir la caja. La abre y había una tarta de dulce de leche y por encima había un globo corazón, empieza a tirar y había billetes de 1000 pesos pegados y los niños cantando “profe sos millonaria”.









Lo que le pareció un regalo lleno de amor, el cuál no se esperaba. Incluso los padres le dijeron que les parecía muy frío darle el dinero a través de un sobre. Era mucho más bonito así, en plan sorpresa organizada por los niños. Muy emocionante la sorpresa y la dedicación

Paola es profesora desde hace 3 años en dos colegios a la vez. También recalcó que es muy bonito ver el valor que le dan los padres al trabajo de profesora, no solo por la tarta o el dinero, sino por todos los dibujitos que también contenían dentro para su profe Paula. Un regalo del que, desde luego, no se olvidará nunca.

Una niña responde a una profesora en plena clase y su respuesta no deja indiferente: "¿Qué crees...?"

En este caso, la historia arranca con una pregunta. "¿Qué crees que puedes aportar a la clase?". Esa era la cuestión que la profesora le había hecho a sus alumnos de quinto de primaria. No obstante, esta pequeña en cuestión, respondió de la forma más directa (y también divertida) posible. "Amabilidad y glamour", contestó.

Una respuesta que quiso compartir la profesora de la pequeña en su cuenta de Twitter. "Porque diva se nace, no se hace", escribió ella sobre la fotografía de la respuesta de la niña. Hasta ahora, el mensaje ha acumulado ya 770 'retuits' y más de 9.900 likes.