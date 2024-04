Una EBAU de transición hacia el modelo competencial

Elegir entre Historia de España e Historia de la Filosofía es este año la principal novedad para los alumnos de segundo de Bachillerato en la prueba de acceso a la universidad. Ambas asignaturas servirán también para subir nota en la fase de admisión pero los mayores cambios llegarán el próximo curso una vez terminada en 2024 la etapa de transición hacia un modelo menos memorístico y más competencial.

Al igual que en anteriores ediciones cada examen durará una hora y media con media hora de descanso como mínimo entre las pruebas y tendrán lugar en un máximo de 4 días, 5 para las comunidades con lengua cooficial en la primera quincena de junio en primera convocatoria. Cada prueba constará de un único examen con varias preguntas posibles a elegir y el 50 por ciento de la nota debe corresponder a preguntas abiertas o semi abiertas, es decir, las que no son de tipo test.

Los alumnos se examinarán de forma obligatoria de 4 asignaturas troncales de la EBAU -5 en las comunidades con lengua cooficial- y, como novedad, podrán elegir entre Historia de España e Historia de la Filosofía. Una medida que se adoptó para evitar que los alumnos tuvieran que hacer un examen adicional después de que la última reforma educativa la LOMLOE de 2020 recuperase como asignatura troncal Historia de la Filosofía que eliminó la anterior ley educativa, la LOMCE aprobada en 2013. Supone recuperar el modelo de la LOE que también proponía a los alumnos elegir entre las dos asignaturas.

“Esta posibilidad de elegir no va a afectar a su nota y los estudiantes se sentirán a gusto eligiendo una u otra. Otra cosa es por qué se ha optado porque los alumnos deban optar entre dos asignaturas que a pesar de llamarse historia no tienen nada que ver la una con la otra. Se presenten o no lo importante es que las hayan cursado porque el conocimiento está y las competencias las has adquirido independientemente de si se presentan a uno u otro examen”, explica en COPE Aitor Álvarez, vicedecano de la Facultad de Educación de UNIR.

Mariona Gener necesita un lograr un 9 para poder hacer un grado en terapia ocupacional y ha decidido cursar Historia de España porque considera que el examen es más de desarrollar y se le da mejor. No descarta presentarse a Historia de la Filosofía para subir nota en la fase voluntaria que proporciona a los alumnos un máximo de 4 puntos extra que se suman a los 10 que como tope pueden obtener en la fase obligatoria: “me impone bastante la EBAU porque es un curso muy denso con mucho contenido y al final te estás jugando un 40 por ciento de la nota, que es un porcentaje bastante alto, en cuatro o cinco exámenes que van a deparar tu futuro”.

Por Historia de España también va a optar Rosario Abad que como Mariona cursa Segundo de Bachillerato. Quiere estudiar Ingeniería Biomédica y a dos meses de la EBAU y desde que arrancó el Bachillerato es consciente de que cada décima que logra arañar cuenta y mucho para poder cumplir su sueño.

“Cuando empecé el curso no se sabía si iba a haber opción o no de elegir y por ello me decanté desde el principio por Historia y ahora no voy a cambiarlo a mitad de curso. Para mí rendir al máximo es estudiar en las horas que más te cunde y también descansar, hacer deporte y ver a tus amigos, el reto es el equilibrio en todas las facetas de tu vida”, explica en COPE.

Historia de España es la asignatura en la que más nueves y dieces se obtienen en la EBAU junto a Biología e Historia del Arte. En los últimos 8 años se ha casi duplicado el número de alumnos con sobresaliente en esta prueba de acceso a la universidad y también en el Bachillerato. Es la nota media que obtienen casi uno de cada diez estudiantes en la EBAU y el 18 por ciento del alumnado en los dos últimos cursos antes de la Universidad según refleja el Sistema Integrado de Información Universitaria.

La nueva EBAU competencial se hará en 2025

Al elaborar las pruebas de la EBAU de 2024 las Comunidades Autónomas deberán contextualizarlas en entornos próximos a la vida del alumnado como las situaciones personales, familiares, escolares y sociales además de entornos científicos y humanísticos. Los exámenes deben permitir evaluar el sentido crítico, la reflexión y madurez de los alumnos pero los grandes cambios tendrán lugar en las pruebas del próximo año y deben ser aún concretados por el Ministerio de Educación.

“Estamos en una revolución educativa pero siempre ocurre con los cambios que hay un periodo de transición en el que hasta que se regula todo pues cuesta un poco más de trabajo” señala Álvarez quien admite que los alumnos están llegando ahora con menos nivel a la Universidad en los últimos años y de forma muy generalizada. Considera, sin embargo, que, aunque cae su nivel de conocimiento, están ya en parte compensándolo con un mayor nivel en competencias.

Explica, en todo caso, que para desarrollar competencias hay que tener conocimientos porque sin ellos es imposible ser competente: “si las pruebas están bien planteadas lo importante a partir del próximo año es que el estudiante pueda a partir de un conocimiento adquirido aplicarlo a cualquier contexto, por ejemplo, si yo conozco Aristóteles perfectamente puedo después detectar la filosofía artistotélica en cualquier texto”, añade Álvarez.

La ortografía, resta

A partir del próximo curso la ortografía podrá restar hasta un 10 por ciento de la nota y también se baraja alargar los exámenes hasta las 2 horas, cambios aún pendientes de determinar y que ultiman en el Ministerio de Pilar Alegría: “una mayor duración da mayor tranquilidad a los estudiantes porque tienen más tiempo para poder desarrollar el examen y para reflexionar y demostrar que saben aplicar a situaciones concretas lo que han aprendido y memorizado”.

Si te examinas este año de la EBAU esta información de preguntas frecuentes sobre la EBAU 2023-2024 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes te interesa. Aquí la puedes consultar.