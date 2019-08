Una avalancha en Andorra obliga a cortar la carretera general 1 que da acceso a España

Una avalancha este sábado en la carretera general 1 de Andorra a la altura de la Borda Sabaté ha obligado a cortar el tráfico en la vía que da acceso a España, donde solo se puede acceder a través de la frontera de Francia.

L’accés a Espanya per la CG-1 roman tancat per una esllavissada https://t.co/fMU8dSENBv

En un comunicado, el Gobierno de Andorra ha afirmado que trabajan para restablecer el tráfico en coordinación con el comú de Sant Julià de Lòria y las autoridades españolas.

⚠️Una esllavissada ha obligat a tallar la CG-1 a l’altura de la Borda Sabaté. El Govern treballa per restablir la comunicació amb Espanya per aquesta via en coordinació amb el comú de Sant Julià de Lòria i les autoritats del país veí. L’accés a Espanya s’ha de fer per França.