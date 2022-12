"No trabajo gratis para ustedes": una clienta estalla ante la falta de cajeros en una tienda

Las grandes marcas cada vez se ayudan más de la tecnología para hacer más eficientes sus tiendas y que, por ejemplo, el tiempo que pasen los clientes en colas sea el mínimo posible, y así su experiencia sea la más satisfactoria. Cada vez es más frecuente ver cajas tipo 'self-service' o 'cajas rápidas', en las que puedes ir pasando por el lector tú mismo los códigos de barras de cada uno de los productos que vas a comprar y pagar sin problema. Es cierto que este sistema puede que ahorre colas y tiempos de espera, pero también puede acarrear problemas al consumidor, si le surge alguna complicación, por ejemplo, al quitar la alarma a un producto o si la caja no reconoce su tarjeta de crédito, y no hay ningún dependiente al que poder acudir. Por no hablar de que si esto termina siendo una norma establecida en todos los comercios, cada vez se contratarán menos empleados en este tipo de empresas.

Deja su compra en la caja al no recibir ayuda

Esto precisamente es lo que le ocurrió hace poco a una clienta que, después de acabar su jornada laboral, se acercó a una conocida cadena de tiendas de productos deportivos. Cuando llegó a la caja para pagar su compra, valorada en más de 200 euros, se sorprendió al no encontrar a ningún empleado que la atendiese. El establecimiento funciona con cajas automatizadas con las que cobrarse uno mismo.

La situación ha molestado bastante a la mujer, que no ha dudado en mostrar su indignación públicamente. Pidió una hoja de reclamaciones en el establecimiento para dejar de manifiesto su enfado. "Es vergonzoso que quieran aprovecharse de sus clientes. Vengo de mi trabajo. Ocho horas trabajando. Estoy sin comer. Vengo a comprar y a gastar mi dinero aquí y resulta que no hay cajeros y tengo que cobrarme sola".

La clienta, indignada, acabó dejando en la caja la compra que en un principio iba a realizar: "Yo no trabajo gratis para ustedes, así que dejo los productos, que entre todos eran más de 200 euros, y me voy. Será por tiendas...".

Las redes sociales se han hecho eco de la reclamación que la clienta puso a la tienda de deportes para dejar evidencia de su cabreo por la falta de cajeros. "Son unos sinvergüenzas. Quitan puestos de trabajo y quieren que trabajemos para ustedes gratis", recalcaba la usuaria en la hoja de reclamaciones. La imagen de la hoja no ha tardado en hacerse viral en Twitter, donde muchos usuarios han coincidido con la opinión de la mujer, o incluso se han visto reflejados en esa situación.