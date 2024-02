Tosferina, tuberculosis...: las enfermedades que creíamos erradicadas están de vuelta

Enfermedades que se consideraban erradicadas empiezan a llamar otra vez a las puertas de Europa. Un brote de tosferina reciente en Guadalajara. El pasado verano, otro de tuberculosis en Galicia, la pasada primavera, un repunte de meningitis en España, y recientemente, una alerta sanitaria en dos países europeos por el crecimiento de casos desarampión. Hay que sumar además las enfermedades emergentes, patógenos procedentes de los animales que han dado el salto al ser humano.

Vacunación, vigilancia y control son medidas imprescindibles para evitar que un brote se convierta en epidemia.





¿Por qué en Europa está bajando el nivel de inmunización?





A pesar de que en España el nivel de inmunización es muy alto y el sistema de vacunas la envidia de medio mundo, en Europa están bajando, y eso está abriendo las puertas a la aparición de brotes de enfermedades que ya teníamos casi olvidadas. En Reino Unido, por ejemplo, menos del 75% de la población tiene puesta la triple vírica, que nos previene de la rubeola, las paperas y el temible sarampión.

El vacunólogo Amós García nos cuenta que los conflictos bélicos, la crisis del 2008 que desarticuló en Europa las políticas vacunales, los desplazamientos, la pandemia son algunas de las razones por las que el porcentaje de inmunización ha descendido en nuestro continente, pero no las únicas. “Más que el efecto de los antivacunas, que aunque crece la corriente, no tiene a mi entender un peso específico grande en este fenómeno, muchos padres y madres no entienden por qué tienen que vacunar a sus hijos de enfermedades que ya no se ven, y esto les lleva a bajar la salvaguarda. Y en este sentido me gustaría reforzar la idea: ante las enfermedades transmisibles nunca, nunca, nunca se debe bajar la salvaguarda, menos en un mundo globalizado, menos con estos movimientos poblacionales, nunca podemos bajar la guardia”.

Sí piden los expertos mejores campañas para convencer a los padres y una revisión de los calendarios para inmunizar a las personas vulnerables, por ejemplo, sobre todo a los vulnerables por edad.





Zoonosis y enfermedades emergentes





Al descenso en la inmunización, a la globalización, los desplazamientos humanos, hay que sumar peligros sanitarios como los patógenos que están saltando de los animales a las personas, fenómeno conocido como zoonosis. Ramón Cisterna, presidente de la Asociación de Microbiología, nos advierte de la constante amenaza que son las zoonosis, (el paso de patógenos que solo infectaban a los animales a las personas, como el reciente caso de la viruela de Alaska que ya se ha cobrado en el país la vida de una persona mayor) y el cambio climático que condiciona que algunos artrópodos vectores los tengamos mucho más próximos en latitudes a las que antes no llegaban. Pero este riesgo es mucho menor". Pero con todos estos factores “no debe extrañarnos que cada vez haya más brotes de este tipo”.





Vigilancia y control





Los expertos reclaman campañas eficaces para que los niveles de vacunación se recuperen. En enfermedades muy transmisibles como el sarampión, por debajo del 90% entramos en zona peligrosa. También que en nuestro país se revise en calendario de vacunación.

El brote de tosferina en adolescentes responde a que solo se inmuniza a la madre gestante y al bebé porque es este el que corre peligro vital si se contagia, pero la vacuna pierde eficacia a los cinco o seis años. Las enfermedades respiratorias pueden llevarse la vida de las personas vulnerables, especialmente las vulnerables por edad.

Y hay dos vectores que son fundamentales, según Ramón Cisterna para reducir el impacto de los brotes y contenerlos, “los sistemas de vigilancia, que funcionan relativamente bien, aunque hay mucho trabajo por hacer y desarrollar en este sentido, pero no así los mecanismos de control. Los brotes deberían ser mejor controlados debería ser nuestra aspiración con urgencia”. Y cuando habla el experto de “control” se refiere a información y medidas sanitarias para evitar su expansión, como mascarillas.





Los grandes peligros que nos acecha





La resistencia a los antibióticos es lo que más preocupa ahora mismo como problema de Salud Global al microbiólogo. Sostiene que las medidas que se están tomando son “excesivamente académicas y poco prácticas”, ante un hecho que puede convertirse en la próxima pandemia mundial.

Y también la gripe aviar que, aunque no acaba de infectar masivamente a los humanos, dará el salto en cualquier momento, sobre todo en lugares del mundo donde casi es endémica. Tiene un índice de mortalidad del 50%. Mucho tajo tienen los servicios de salud pública para protegernos de todas estas amenazas, aunque la solución no parece tan complicada: vacunas, vigilancia y control.