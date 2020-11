The Crown 4: ¿Desapareció realmente el hijo de Margaret Thatcher?

MADRID, 24 (CulturaOcio)

'The Crown' continúa relatando algunos eventos relacionados con la monarquía vida política británica desconocidos para el gran público. Aunque centrada, sobre todo, en la familia real, esta cuarta temporada está dominada por la férrea mano en el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher, cuyo hijo, Mark, protagoniza de una de las subtramas que más ha llamado la atención en esta tanda de episodios.

En el cuarto episodio de la temporada, 'El favorito', la primera ministra (Gillian Anderson) vive uno de los momentos personales más tensos de su mandato, pues su hijo Mark (Freddie Fox) desaparece mientras compite en el rally París-Dakar de 1982. Este terrible contratiempo coincide con la crisis de los chatarreros en la isla San Pedro, que fue el preludio del desembarco argentino en las Islas Malvinas.

La primera ministra vivió un auténtico calvario durante los seis días en los que hizo lo imposible por encontrar a su hijo perdido (su favorito, tal y como refleja el título del propio capítulo, frente a su hermana gemela Carol, la otra hija de Tatcher). El final es feliz, pues Mark, junto con la copiloto francesa Anne-Charlotte Verney y su mecánico fueron encontrados por el ejército de Argelia. En el mismo episodio, Thatcher decide iniciar una guerra contra Argentina.

Lejos de ser ficción, la desaparición del hijo de Margaret Thatcher es completamente real. El 9 de enero de 1982, Mark Thatcher, junto con la copiloto Verney y su mecánico estuvieron desaparecidos durante seis días en el desierto del Sáhara, mientras competían en el rally París-Dakar con un Peugeot 504.

Declarados desaparecidos el 12 de enero, dos días después fueron encontrados por el ejército argelino a 50 kilómetros de la ruta del rally. Para evitar polémicas, y en la línea de su propio carácter, la primera ministra pagó de su bolsillo los gastos de la búsqueda en el marco de la que su marido, Denis, quien viajó a Argelia. Según informó The Telegraph, la propia Thatcher corrió con los gastos de su hijo durante su estancia en el país norteafricano antes de su repatriación al Reino Unido.

Según comentó la BBC posteriormente, fue "una de las pocas veces que [Mark] logró desbancar a su madre de las portadas de los periódicos". Como retrata la serie, Thatcher vivió momentos muy angustiosos antes del rescate de su hijo. Aunque, en ese momento, el vástago de la política declaró a la BBC que el rally "no era ningún problema" porque ya había corrido en Le Mans, en 2004, en una entrevista para The Guardian, admitió públicamente que no realizó "ningún tipo de preparación" para enfrentarse a una carrera de esa magnitud y exigencia.

EL PROBLEMA DE THATCHER CON LAS MUJERES

Precisamente, ese momento de flaqueza emocional permitió ver a la opinión pública (y que también se manifiesta en la ficción) el claro favoritismo de la primera ministra hacia su hijo varón frente a su hija Carol, melliza de Mark.

Peter Morgan aprovecha ese favoritismo para mostrar la falta de tacto que tenía Thatcher tanto con su hija como con las mujeres en general. La serie muestra que su complicada relación con su madre, a la que consideraba débil, influyó mucho en la percepción que tenía del sexo femenino.

Una situación también real, pues así aparece reflejado en la biografía autorizada que escribió Charles Moore sobre Thatcher. "Dejó de hablar a su madre a los 14 años, porque sentía que no tenía nada que contarle", escribió.

Aunque la desaparición del hijo de Thatcher es retratada con bastante fidelidad, eso no evita que Morgan se haya tomado ciertas licencias a la hora de escribir el guion. Para añadirle presión a la primera ministra, el episodio solapa la desaparición de su hijo en Argelia junto con el conflicto de las Malvinas.

Realmente hubo un lapso de tiempo bastante grande entre ambos sucesos. Mark Thatcher desapareció el 9 de enero de 1982 y fue rescatado cinco días después; mientras que la Guerra de las Malvinas contra Argentina comenzó el 2 de abril del mismo año, casi tres meses después.