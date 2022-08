Los tesoros hallados en los embalses españoles que han dejado las sequías

Las enormes sequías están generando numerosos problemas en España. La falta de agua en los embalses provoca que no llegue agua suficiente a los regadíos de las cosechas españolas. Numerosos campos de cultivos no están produciendo suficiente cantidad de alimentos, como las frutas, las patatas o incluso el arroz, donde los campos extremeños no han podido producir ni un solo grano en todo el verano. El nivel de los embalses se sitúa en menos del 40% y ya hay incluso escasez de agua embotellada.

Dentro de la enorme preocupación que hay generada por esta situación, hay un aspecto positivo y que descubre en muchas ocasiones elementos de la historia de nuestro país que desconocíamos o que solo se veían en los libros de historias. Esto sucede siempre que suelen haber sequías, como aquella vez en la que se descubrió la torre deRozas de Valdearroyo, donde incluso la diputación de Cantabria habilitó una pasarela para que los turistas pudiesen ver este elemento histórico. Pero, ¿qué más se ha podido descubrir gracias a las sequías?

El pueblo ahogado en Orense

El pantano de Aceredo, situado en el embalse transfronterizo con la localidad lusa de Lindoso ha descubierto recientemente un pueblo fantasma que se ahogó en las zonas de esta presa. El pueblo contaba con al menos 120 personas hasta su desaparición. El pantano se construyó hace un par de décadas, concretamente en 1992.









La iglesia salvada en Portomarín

Seguimos en Galicia, esta vez en la provincia de Lugo, donde en la localidad de Portomarín se ve habitualmente en verano los restos de un pueblo abandonado en la década de los 60 cuando se construyó dicho embalse. Lo curioso es que lo único se ha salvado de este pueblo es su iglesia románica deSan Juan, que se trasladó piedra a piedra para que se salvara.









El campamento romano gallego

No abandonamos las ‘terras galegas’ y esta vez regresamos a Orense, donde en la localidad de Bande se ha encontrado un auténtico campamento romano. Los arqueólogos lo denominaron Aquis Querquennis, conocido popularmente como ‘A cidá’, la ciudad en gallego. Este yacimiento arqueológico se encuentra en la parroquia de Baños de Bande, a escasos metros del río Limia y está relacionado con una de las vías romanas más importantes de la época.









El 'Stonehenge español'

Visitamos la provincia de Cáceres para comprobar que el tema de las sequías en Extremadura es tan preocupante que hasta el llamado “Stonehenge español” podría verse afectado. En 2019 salió a la luz este conjunto de piedras situado en la localidad de El Gordo y en el embalse de Guadalperal. No obstante, su terminología no es del todo correcta, porque está lejos de ser una estructura como el Stonehenge, ya que se trata de un dolmen y no de un crómlech.