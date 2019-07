Tener una flora intestinal saludable reduce el riesgo de infección tras una cirugía de reemplazo de rodilla y cadera, mientras que una flora intestinal poco saludable puede aumentar el riesgo de infección, según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ingeniería de Cornell y el Hospital for Special Surgery (Estados Unidos) y que ha sido publicado en la revista 'Clinical Orthopaedics and Related Research'.

"Esta investigación se encuentra en las primeras etapas, pero si se desarrolla en humanos es posible que podamos cambiar o reparar el microbioma intestinal del paciente antes de que se reemplacen la cadera o la rodilla, lo que podría reducir aún más el riesgo de infección", han dicho los expertos.

Para prevenir la infección, los cirujanos toman múltiples precauciones durante la cirugía. Como resultado, las infecciones posteriores a las cirugías de reemplazo de articulaciones son poco frecuentes y afectan solo al uno por ciento de los pacientes que se someten a procedimientos. Sin embargo, las infecciones son los principales motivos para reemplazar una rodilla artificial y la causa número tres para reemplazar una cadera artificial.

En el estudio, los investigadores utilizaron ratones equipados con diminutas rodillas artificiales, realizándose el reemplazo de rodilla con el objetivo de mejorar el diseño del implante y conocer cómo crecen los huesos en estos implantes.

En ratones normales, los marcadores del sistema inmunológico en el torrente sanguíneo aumentan durante una infección, si bien en el estudio estos marcadores no aumentaron en ratones con microbiomas no saludables que también desarrollaron infecciones. Por tanto, los resultados sugieren que los ratones con microbiomas no saludables pueden tener los sistemas inmunitarios comprometidos.