Temporal.- La Fundación Renal agradece a Guardia Civil, UME y voluntarios por trasladar a pacientes a diálisis

La Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT) ha agradecido a Protección Civil, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), el colectivo de voluntarios 4x4 y a los efectivos de la guardia Forestal por el traslado de pacientes con insuficiencia renal a su tratamiento con diálisis pese a la borrasca 'Filomena'.

"Gracias por trasladar a los pacientes de ciudad o de ámbito rural, del norte y del sur. Gracias por el traslado de los trabajadores. Gracias porque habéis evitado complicaciones médicas muy graves. Hoy habéis salvado muchas vidas. Hoy habéis conseguido liberar la angustia de muchos hogares. Hoy me siento muy orgullosa de este país y su gente. Gracias, gracias y mil veces gracias", ha comentado su directora general, Blanca Miranda.

Desde la Fundación recuerdan que los pacientes con insuficiencia renal que requieren tratamiento con diálisis "no se pueden confinar". "No se pueden quedar en casa cuando las inclemencias meteorológicas así lo aconsejan. Tres o cuatro veces por semana deben acudir a su centro sanitario y recibir su sesión de tres o cuatro horas de diálisis. Si no se hace así, el acúmulo de líquido y toxinas en nuestro organismo (consecuencia directa de la ausencia de filtración renal) puede determinar situaciones muy graves e incluso la muerte del paciente", señalan.

De la misma forma, indican que cada día en Madrid se dializan 1.800 o 1.900 pacientes. "Muchos de ellos fuera de los hospitales de la capital. El sistema logístico de traslado para recibir su tratamiento se ha puesto a prueba este fin de semana en Madrid de forma dramática. Los transportes públicos, las ambulancias y transportes colectivos de pacientes estaban varados. El sábado casi no llegaron pacientes a sus centros, solo aquellos que podían utilizar el metro", argumentan.

Este domingo "la cosa no parecía haber mejorado". "Ya no quedaba mucho margen. Había que trasladar a casi 400 pacientes de los centros que nos corresponde atender de manera urgente. Tenía que ser hoy. Así que nos pusimos a llamar a todas las puertas posibles desde muy temprano. Y la respuesta fue increíble", agradecen.