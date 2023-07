Susana Uribarri aclara la comentadísima felicitación de Ana Obregón a Bertín Osborne por su paternidad

MADRID, 14 (CHANCE)

La próxima paternidad de Bertín Osborne es sin duda el tema del momento. El cantante se convertirá en padre por sexta vez a principios de 2024 junto a Gabriela Guillén, poco después de cumplir 69 años. Su edad y sus primeras declaraciones sobre el embarazo de su hasta ahora 'amiga especial' -ya que llevan varias semanas distanciados y su relación está en un 'impass' que no se sabe como acabará- han desatado numerosas críticas y han generado un fuerte debate en las redes sociales.

Además, muchos han comparado su situación con la de Ana Obregón, cuya maternidad a los 68 años por gestación subrogada de la pequeña Ana Sandra -concebida con esperma congelado de su hijo Aless Lequio, fallecido en mayo de 2020- ha sido duramente cuestionada y generó una controversia sin precedentes que llegó incluso al Congreso de los Diputados.

En este contexto, la bióloga no ha dudado en felicitar públicamente al artista por su futura paternidad, aunque no ha podido evitar un dardo que ha sido de lo más comentado: "Enhorabuena, Bertín. Cuánto me alegro y lo sabes. Tu suerte es ser hombre, así que no te criticarán", publicaba en Instagram horas después de que se hiciese público que Bertín va a volver a ser padre.

Mientras Ana disfruta de sus vacaciones en su residencia de Mallorca con su nieta, ajena al alcance que ha tenido su polémica felicitación al cantante, su representante e íntima amiga Susana Uribarri ha dado la cara por ella y ha aclarado la intención de la bióloga con sus palabras.

"Seguro que le felicitó de corazón porque son muy amigos. Bertín es un amor, un encanto" ha asegurado, reconociendo que entiende el 'dardo' de la bióloga porque por ser hombre recibirá menos críticas que las que recibió ella misma en su momento: "Seguramente sí".

"Ana está con su Anita y está feliz, muy contenta en su casa familiar de Mallorca de vacaciones y si fuera por ella se quedaría ahí tres meses" nos ha contado.

Además, y casi una semana después del 'sí quiero' de Tamara Falcó e Íñigo Onieva -al que por supuesto no faltó por la especial relación que mantiene con toda la familia Preysler- Susana se ha pronunciado por primera vez sobre la boda del año, revelando que se lo pasó "maravillosamente bien". "Una organización impecable y la novia radiante, no podía estar más guapa. Los novios estaban sobre todo preocupados de que todos lo hubiéramos pasado bien, lo consiguieron y ahora lo que les deseo es que estén descansando y pasándolo lo mejor posible que se lo merecen" confiesa.

Muy discreta, y tras confirmarse que los marqueses de Griñón están de luna de miel en Sudáfrica, la representante desliza que su viaje durará "bastante tiempo" y le parece fenomenal, ya que como asegura "ahora necesitan ese descanso". "Están radiantes de felicidad, claro que sí" ha concluido.