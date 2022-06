Steve Adcock: El hombre que se jubiló a los 35 años con casi 1 millón de dólares ahorrados

Steve Adcock, este es el nombre del estadounidense que ha logrado lo que muchos desean: jubilarse con 35 años y un millón de euros que ha ahorrado junto con su mujer, Courtney. Ahora, su objetivo en la vida es vivir viajando. Esto es prácticamente impensable para todo el mundo, sin embargo, esta pareja contaba con factores clave que les han ayudado a conseguir lo que querían. "Nuestros salarios eran altos, para nosotros era fácil ahorrar y enriquecernos", comenta Adcock en su blog.

No obstante, asegura que muchas personas pueden lograr una independencia financiera como la suya. Es más, en un artículo que se publicó en la CNBC, el hombre cuenta cuáles los "seis principios básicos para generar riqueza", aunque el objetivo del individuo no tiene por qué ser jubilarse antes de tiempo. El primero es "hacer de la libertad financiera tu objetivo número uno", considerada por Steve Adcock como la más importante. "Ninguno de los cambios me hizo sentir como que estaba haciendo un sacrificio, porque sabía que todo era para lograr mi objetivo", explica.





Los seis principios básicos

Adcock estuvo trabajando durante 14 años como desarrollador de software y tenía la suerte de que su sueldo era bueno. Sin embargo, "temía ir a trabajar todos los días. Las reuniones, los conflictos de oficina y los largos viajes al trabajo eran agotadores", sostiene. Esta fue la motivación para que decidiese comenzar a ahorrar para poder jubilarse cuanto antes. A partir de entonces empezó a ahorrar alrededor del 70% de sus ingresos. Aunque comenta que esto no fue sencillo, se le fue haciendo cada vez más fácil, porque se recordaba que había estado gastando dinero en cosas que no necesitaba.

A continuación viene el segundo principio: buscar otras fuentes de ingresos. Lo primero que hizo fue crear un portal financiero en el que escribía y con el que llegó a ingresar unos mil dólares al mes. Después, abrió su propio canal de YouTube, en el que se dedicaba a contar con su mujer los viajes que hacían. Con este método, logró adquirir entre 400 y 500 euros mensuales. No obstante, la principal fuente de ingresos y de donde más ahorros sacaba era de su salario. Además, ambos miembros de la pareja lograron un ascenso, con lo que ganaban entre 200.000 y 230.000 euros al año.





Viajes y aventuras

Después de todo esto, vino el tercer principio: invertir en activos. Como el mercado de valores, el sector inmobiliario, negocios y objetos históricos. "La idea detrás de esto es simple: compras un activo por un precio determinado. Con el tiempo, el activo se aprecia (o aumenta) en valor. Y boom, ahora tienes algo que vale más de lo que pagaste", dice Adcock. El cuarto principio se basa en automatizar los pagos.

"La automatización hará que tu vida sea mucho más fácil, porque no tendrás que depender de la disciplina de pagar las facturas, evitar cargos por pagos atrasados, cargos por intereses o reducciones en tu crédito", explica el estadounidense. En relación con este principio viene el quinto, que es saber dónde va tu dinero. "Este es un principio básico, pero muchas personas carecen de la disciplina para sentarse una vez al mes y revisar sus gastos", comenta. Adcock sostiene la teoría de que las acciones más simples pueden marcar una gran diferencia.

Finalmente, el sexto principio es "despegarse de las cosas que no necesitas". El experto ahorrador confirma que antes él era un gran gastador. Sin embargo, decidió vender sus dos coches y su moto, también dejó de pagar la televisión por cable y limitó su gasto mensual en restaurantes a 50 dólares mensuales. Y aunque pueda parecer complicado seguir estos pasos, gracias a ellos, este hombre y su mujer consiguieron dejar su trabajo en el año 2016, con tan solo 35 años y casi un millón de dólares ahorrados. Desde entonces, se dedica a publicar las aventuras de sus viajes en su canal de YouTube y su cuenta de Instagram, ha publicado un libro y da consejos financieros por Twitter.