Star Wars convierte a Jar Jar Binks en un maestro Jedi

Star Wars: Jedi Temple Challenge es un nuevo concurso de habilidades físicas y mentales basado en la franquicia galáctica creada por George Lucas. En el show, los jóvenes concursantes tendrás que sortear diversas pruebas para demostrar que tienen el nivel más alto de midiclorianos. Y entre ellos está nada menos que Jar Jar Binks, al menos el actor que lo interpretó.

Ahmed Best fue el intérprete que estuvo en el set de rodaje de la trilogía precuela de Star Wars interpretando la captura de movimiento de Jar Jar Binks. Best, tras un tiempo retirado de la actuación a raíz de la mala fama del Gungan, regresa al universo de Star Wars ésta vez convertido en un nuevo Maestro Jedi, llamado Kelleran Beq, será el presentador del nuevo programa de Star Wars Kids.

Jedi Temple Challenge, tal y como muestra el tráiler, sigue el formato gymkhana ambientada en el universo Star Wars, en la que equipos de dos niños tendrán que superar todo tipo de pruebas que van desde la escalada o las pasarelas de equilibrio hasta la construcción de un sable láser.

Best es el presentador del programa en el papel de Kelleran Beq, acompañado de la actriz Mary Holland como un droide y Sam Witwer (Being Human, Érase una vez) encarna el Lado Oscuro de la Fuerza.

Conforme se ha ido acercando la fecha de estreno del programa, que comenzará el próximo 10 de junio y continuará con un total de 10 programas, Best ha ido revelando algunos detalles de su personaje a través de las redes sociales, para el que tuvo "libertad creativa", y que como indica su apellido, es familiar Achk Med.

"La inspiración detrás del sable láser tiene que ver con el equilibrio entre la paz y la justicia", explica el actor en una segunda publicación. "Elegí el color púrpura por el equilibrio entre los cristales Kyber rojo y azul. El cuero de la empuñadura es lo suficiente grande para una mano".

Best añade que para el estilo de lucha del nuevo Maestro Jedi se inspiró en "un arte marcial filipino llamado eskrima", en el que se maneja el arma con una sola mano. "Kelleran Beq es apodado The Blanded Hand (La Mano Ciega) por su efectividad con el estilo de sable láser a una mano y la otra vacía que le permite usar la Fuerza simultáneamente".

La explicación del actor sobre el Maestro Medi es sorprendentemente detallada, teniendo en cuenta que lo más probable es que no aparezca en ninguna otra serie o película de Star Wars. Por el momento, se desconoce cómo de importante será la historia de Kelleran Beq dentro del concurso, que se centrará en los personajes, pero lo que está claro es que Best, pese a la mala fama de Jar Jar Binks, no ha perdido su pasión por Star Wars.

Star Wars: Jedi Temple Battle se estrena el próximo 10 de junio en la página web y en el canal de YouTube de Star Wars Kids.