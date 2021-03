Solo la mitad de los españoles tendrán nietos

Ahora mismo nacen muchos menos niños que en la Guerra Civil y en la posguerra. Llevamos 40 años en niveles muy inferiores a los necesarios para que se produzca el relevo generacional.Desde comienzos de los 80 la fecundidad de las españolas ha tendido a la baja.

Alejandro Macarrón es director de la Fundación Renacimiento Demográfico y asegura a COPE que “el número de hijos por mujer en España es insosteniblemente bajo y eso nos lleva a una sociedad muy envejecida y decadente en la que cada año las muertes superan los nacimientos”.

Y no es un descenso puntual. Carmen Sánchez Maíllo es secretaria académica del instituto de estudios de la familia de la Universidad CEU San Pablo y explica que, en la España de hoy “no hay un relevo generacional. Con la pautas de fecundidad que tenemos del 2019, el 40% de los jóvenes no tendrán ningún hijo y el 50% no tendrán ningún nieto. Cuando hace solo 30 años, el 10% no tenía hijos”. Esto nos lleva a un suicidio demográfico y una tendencia a la extinción.

En 2019, antes del coronavirus los nacimientos de madres españolas cayeron más que en 1919 con la pandemia de la gripe española, que causó muchas más muertes. Macarrón añade, que “da que pensar”.

Está claro que la pandemia ha acentuado aún más esta tendencia a la baja. Para Adela, con 28 años y queriendo ser madre “la situación no nos ayuda ni económica, ni personalmente”.

Charo Sánchez Garzón, secretaria de la Asociación Española de Matronas, añade que “la pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente por la crisis laboral que ha traído consigo”.

La realidad es que, cada año que pasa hay menos niños y más ancianos.