Shakira, su inesperado y brutal dardo contra Gerard Piqué: "Me arrastraba, ahora soy libre"

MADRID, 26 (CHANCE)

Inmersa en la promoción de su nuevo disco, 'Las mujeres ya no lloran', tras su lanzamiento el pasado 22 de marzo, Shakira ha visitado esta noche el programa 'The Tonight Show', presentado por Jimmy Fallon. Una entrevista en la que, demostrando la complicidad que tiene con el popular comunicador estadounidense, se ha sincerado y ha arremetido contra Gerard Piqué, dejando claro que su 'tregua' -si es que llegó a existir- ha llegado a su fin.

"Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis", ha reconocido.

Rotunda, la de Barranquila ha dejado claro que "nadie te tiene que decir cómo actuar". "Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar", ha sentenciado, asegurando -en referencia al título de su disco- que "ahora les toca llorar a los hombres. Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres".

Y aunque no ha nombrado directamente a Piqué, no ha habido ninguna duda de que hablaba del exfutbolista cuando ha admitido que "ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido". "Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad" ha confesado, 'culpando' al exfutbolista de haber tardado 7 años en lanzar un nuevo disco.

Shakira también ha hablado de sus hijos Milan y Sasha, que participan en el álbum cantando con ella en uno de sus temas, 'Acróstico': "Yo escribí el tema para ellos. Ya sabes que ellos muchas veces vienen al estudio conmigo, así que en una de las sesiones escucharon la canción, sabían que era para ellos, y empezaron a cantarla en el micrófono. Me dijeron que la canción era increíble y quisieron estar conmigo en el álbum, así que la grabamos. Después también quisieron salir en el videoclip".

"Y ahora están pidiendo los royalties" ha desvelado entre risas, afirmando que los pequeños "tienen una hucha y ya están ahorrando porque quieren comprarse un coche cuando sean mayores". "Yo les he dicho que no se lo voy a comprar. Si queréis tener un coche o un móvil tendréis que ganároslo vosotros. Entonces me dice que cuando llegan los royalties, que tienen que ahorrar para el coche" ha añadido presumiendo de lo maduros que son los niños.

Unas declaraciones que ponen de nuevo a Piqué en el ojo del huracán y sobre las que él todavía no se ha pronunciado. ¿Cómo le habrá sentado que Shakira haya contado que le "arrastraba" y no le "dejaba libertad" para centrarse en su carrera musical?