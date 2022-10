Seis personas famosas que no sabías que fueron adoptadas

Los famosos no siempre han tenido una vida fácil. Algunos tuvieron una infancia difícil, pasaron por problemas económicos o tuvieron padres abusivos. Pero otros vinieron al mundo dentro de una familia que no pudo o no quiso hacerse cargo de ellos, y los dieron en adopción. Esto es algo que marcó a muchas de estas personas, que llegaron a alcanzar el éxito o a hacer historia. Grandes empresarios, cantantes, etc. La vida, de una forma u otra, les dio una nueva oportunidad a estas personas que llegaron a lo más alto, aun cuando lo tenían todo en contra desde el principio.

Una de las personas más conocidas, y que fue adoptada, fue Steve Jobs. Su padre biológico, Abdulfattah Jandali, era un inmigrante sirio del cual conservó algunos de sus rasgos físicos. Su madre, Joanne Schieble, nunca consiguió que sus padres aceptaran su relación con Jandali. Por lo que, cuando se quedó embarazada, entregó a su hijo a Paul y Clara Jobs, a quienes Steve siempre consideró sus verdaderos padres y nunca aceptó a sus padres biológicos.





Otro famoso adoptado fue John Lennon. Su padre era un militar que nunca se responsabilizó de su cuidado. Su madre se casó de nuevo con otro hombre, mientras que John fue criado por su tía. En su caso, su familia no estaba preparada para recibirle. Desde pequeño tuvo una sensibilidad especial que lo llevó a ser uno de los músicos que cambiaría la forma de concebir la música.





Otra persona que fue adoptada es Bill Clinton, aunque no de la forma que piensas. En caso de Bill, su padre biológico, William Blythe, murió antes de que naciera, en un accidente de coche, y fue criado por sus abuelos. Pero, al final, a los 15 años, adoptó el apellido de su padre adoptivo, Roger Clinton. No tener a su padre en su niñez no impidió que llegase a ser, en su momento, el hombre más poderoso del mundo.





El magnate Jeff Bezos, también es adoptado. Sus padres se divorciaron al poco tiempo de su nacimiento. Al final, quien ejerció como padre, desde que tenía 4 años, fue su padrastro, Miguel Ángel Bezos, un ingeniero cubano con origen español. Para Jeff su verdadero padre siempre fue padrastro, el hombre que lo crio.





El actor Jack Nicholson no supo que era adoptado hasta los 37 años. Cuando nació, sus padres eran unos adolescentes que dejaron a su hijo bajo el cuidado de sus abuelos. Se enteró de la verdad tras la muerte de su madre biológica. Por lo que nunca pudo tener una conversación con ella.





Otra persona que pasó por una situación parecida, pero peor, fue Marilyn Monroe. Su verdadero nombre era Norma Jean Baker y pasó su infancia entrando y saliendo de varios orfanatos. Esto se debía a que su madre, Gladys Baker, tuvo que ser internada por sufrir problemas emocionales y mentales. Durante esa época, tristemente, fue víctima de abuso sexual. Para poder salir de los hospicios se casó a los 16 años de edad. Al poco tiempo, fue descubierta por un agente y empezó a trabajar como modelo y, posteriormente, como actriz.