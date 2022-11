En Scholas hemos comprobado como lo peor ante el suicidio es el silencio

El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en España después del cáncer y la primera de los varones de esa edad. La ideación suicida de la juventud duplica casi la media nacional según los datos del Consejo General de Psicología de España. Además, las hospitalizaciones por autolesiones entre los 10 y los 24 años casi se han cuadruplicado en los registros de Sanidad las últimas décadas. En una entrevista con COPE el director del Movimiento Pontificio Scholas Ocurrentes, José María del Corral, aboga por hablar del suicidio.

Más de un millón de jóvenes han participado hasta el momento en este proyecto que impulsa el Papa Francisco y está presente en 190 países y en 400.000 centros educativos y según recalca Del Corral “Scholas mostró evidencia empírica en los cinco continentes de que lo peor que se puede hacer ante el suicidio es no hablarlo, es un pésimo error. Lo mejor para las familias, los colegios, en la sociedad y los medios de comunicación es que los jóvenes podamos hablar de lo que nos pasa, que los chicos puedan hablar del suicidio, de la autoagresión, de la ansiedad, de la depresión (…) tenemos muchísimos jóvenes que no quieren salir del cuarto, que están llorando”.

3.941 personas se suicidaron en 2020 en España según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Es el año que más personas se quitaron la vida desde que hay registros. Implican un suicidio cada dos horas y cuarto y el final de 11 vidas cada día, el triple de muertes que los accidentes de tráfico, casi 14 veces más que los homicidios y 85 veces más que la violencia de género.

“Hoy los jóvenes están claramente manifestando lo que les pasa no a ellos sino a la sociedad. Los jóvenes están gritando que estamos mal como sociedad. Están pidiendo tener un sentido. Están pidiendo que paremos las máquinas, que la educación y la escuela sean un lugar de escucha, que los escuchemos, algo tan sencillo como que los escuchemos. A partir de la escucha los jóvenes pueden empezar a crear soluciones, propuestas, pero desde la escucha. Hoy nos hemos acostumbrado a que los docentes estén formados para hablar y los padres hacemos interrogatorios y hemos perdido la capacidad lúdica, la capacidad de escuchar”, subraya el director de Scholas Ocurrentes.

El pasado 3 de diciembre el Gobierno daba luz verde a la estrategia de salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 dotada con 100 millones de euros, un paso adelante pero aún insuficiente ante la magnitud de un problema que requiere ir más allá según las sociedades científicas especializadas en nuestra salud psíquica, psicológica y emocional. No hay de momento tampoco una ley estatal de prevención del suicidio. El pasado 19 de octubre el pleno del Senado rechazó elaborar y dotar económicamente un plan nacional de prevención del suicidio para que no quedase diluido en la estrategia y reforzar las medidas en la población adolescente y las personas mayores.

“Son las cosas que no admiten diferencias políticas ni ideológicas, cuando se trata de que un chico se está suicidando y un problema de salud mental no hay derechas ni izquierdas, hay chavales. Es el momento como dice el Papa de sentarse y de llegar a un Pacto Educativo que no es una foto bonita sino sentarse en la mesa los distintos actores sociales y decir esto es lo que los chicos nos piden ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a que esto tenga una solución entre todos?” subraya del Corral.





Construir un mundo nuevo transformando la educación

Desde 2002 por medio de las escuelas de vecinos nacidas en Argentina y su continuación desde 2013 con Scholas Ocurrentes y tres años más tarde con Scholas de Ciudadanía, este movimiento busca construir un mundo nuevo transformando la educación: "si esto crece no hay guerras, si esto crece no hay pandemias, si esto crece se vuelve a construir la casa común; que no hay tiempo o caemos en el abismo o construimos realmente como dice el Papa un mundo distinto, pero ojo que no va a cambiar la política en España ni en ningún lugar ni tampoco la economía si no cambiamos la educación” subraya Del Corral.

A lo largo de su trayectoria este movimiento ha constatado una desconexión de los jóvenes con la educación tradicional por medio de una experiencia de intercambio entre jóvenes de diferentes culturas, religiones y situación socioeconómica. En España en los últimos meses han tenido lugar estas dinámicas en Sevilla, Barcelona, Valencia y Madrid. En ellos los jóvenes se reúnen e intercambian para encontrar soluciones a sus preocupaciones y problemas y trasladarlas a las autoridades locales y nacionales para que impacte en sus comunidades y países.

“Los chicos están proponiendo un debate mucho más profundo, un debate que es trascendente que tiene que ver con el misterio, pero no nos damos cuenta y queremos seguir construyendo un edificio que se nos cae y por eso Scholas propone una educación que tiene como base la propia antropología no basada en las modas sino en el sentido, una educación basada en quien soy y para qué estoy, para qué nací” subraya.

Además de la preocupación por la salud mental por la falta de profesionales y de herramientas y espacios para abordarla, a los jóvenes españoles les preocupa la educación sexual y en concreto la falta de información en los centros educativos: “estamos lejos de los chicos con debates de laboratorio, son debates ideológicos, no escuchamos. Si escuchamos podemos responder, si les escuchamos ellos pueden hacerse responsables, ellos quieren ser responsables” señala Del Corral.

En el mundo, la principal preocupación de los chavales de 14 a 18 años, es el acoso y ciberacoso, la discriminación racial y sexual, las adicciones, el uso de armas, la violencia, el aborto y la sexualidad y las bajas expectativas laborales.

A ello han llegado por medio de dinámicas llevadas a cabo en torno al deporte, el arte o la tecnología, partiendo de lo que les interesa, se trata de dar un sentido a sus vidas, algo por lo que luchar y generar esperanza, compromiso, cultura del encuentro, búsqueda del bien común. Se trata que de ser espectadores los jóvenes pasen a ser actores, que puedan cambiar su mirada, sentirse interpelados y que se comprometan tras reflexionar sobre lo que falta en su vida para encontrarse con ellos mismos y con los demás.

“Se puede hacer, la situación tiene solución. Hay muchos profesores que han despertado su pasión, hay que volver a descubrir esa pasión que algunos llamaban antes vocación de maestros y de padres” afirma y la mirada del José María del Corral trasmite toda su fe y su esperanza.