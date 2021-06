Sacarse el carnet de conducir: tasas... y espera

A las puertas del verano y con la EBAU ya finalizada en la mayoría de CCAA son muchos los jóvenes que aprovechan para obtener el permiso de conducir. Ahora mismo se calcula que hay unos 400 mil alumnos en toda España quienes, sin embargo, no pueden presentarse cuando quieran al examen práctico por la falta de examinadores suficientes.

Susana tiene 47 años. Necesita el carnet de conducir para su trabajo. Con el inicio de la pandemia, hace más de un año, se decidió a intentar sacarlo. Durante el confinamiento se puso con el teórico que aprobó en junio de 2020 una vez que los centros volvieron a abrir sus puertas y Tráfico retomó los exámenes. Pero no así el práctico que en su caso se le resiste. Los nervios le juegan una mala pasada siempre que coge el coche y espera que en breve pueda presentarse a la que será su quinta convocatoria.

Audio





Susana sufre el atasco que hay en muchos centros por la falta de examinadores. 'En mi caso yo he sufrido dos penalizaciones por tiempo de espera. Una de doce días y otra de dieciocho. Claro, eso se va demorando en el tiempo'. Nos cuenta a COPE lo que ocurre. 'Hay unos cupos determinados de alumnos que se pueden presentar en las convocatorias que Tráfico da. No da opción de que todos nos podamos examinar sino los cupos que Tráfico va exigiendo. Por ejemplo, cuando yo fui a mi primer examen práctico y suspendí no pude ir en la siguiente convocatoria porque Tráfico no permite examinar a todos los alumnos que los profesores quieren llevar sino que solo a parte de esos alumnos'.

Su situación no siempre ha sido igual. 'Hace tiempo los profesores llevaban a hasta 12 personas a examen. Todo depende del número de examinadores que haya en el centro. Hay muchos que se han jubilado. Todos los alumnos solicitamos más para que no tengamos problemas de espera'. ¿Cuándo se examinará ella la próxima vez? 'Como lo hice el pasado 8 de junio por lo menos tengo que esperar 18 días teniendo en cuenta además que la autoescuela también tiene que dar opción al resto de alumnos que hay'.

Audio





ASÍ ESTÁ HOY EN ESPAÑA LA SITUACIÓN

Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, nos cuenta a COPE que ahora mismo hay unos 400 mil alumnos en toda España pendientes de examinarse y que, como le pasa a Susana, no pueden hacerlo siempre que quieren. El cerrojazo por la pandemia no hizo más que agravar una situación que se arrastraba por las dos huelgas de examinadores -en 2015 y 2017, ésta última de seis meses de duración- que hubo. 'Lleva 20 años así y recuerdo que el alumno paga una tasa. No entendemos por qué la administración no lo cuida porque es un servicio absolutamente rentable en términos económicos. Los jóvenes, donde la incidencia del paro es monumental, qué duda cabe que para acceder al mercado laboral se hace indispensable obtener el permiso de conducir'.

Audio





No todas las provincias están igual. Asegura que depende de las distintas Jefaturas de Tráfico. 'Hay provincias donde afortunadamente no hay mayor problema para examinarse pero hay otras donde la demanda supera la capacidad de examen. Es decir, el número de examinadores que hay en esas jefaturas no es suficiente. Podríamos estar hablando de dos meses, tres meses...'. Las grandes ciudades concentran ese tapón. 'En Galicia están bien porque la población joven es menor. En las provincias pequeñas tienen menos problemas porque hay menos demandas. En Madrid, Barcelona, Málaga o Almería sí tienen problemas'.

¿Cómo ha influido la pandemia? Nos cuenta que para empezar los examinadores han sido considerados como personal vulnerable, ha habido algún que otro contagio... lo cual ha provocado que si de por sí la plantilla de examinadores era exigua estas circunstancias hayan hecho que los efectivos sean menores. 'Hay unos 700 examinadores en toda España pero no todos están en activo. De ahí hay que descontar las bajas que se producen, las vacaciones, jubilaciones... lo cual provoca el retraso de los exámenes'. Cree que se necesitarían cerca de 300 más. 'Ahora con el verano se han introducido lo que se llaman examinadores interinos con los que se parchea en esta época. Unos 75 para antes del verano y unos 60 para después'.

Audio





Tráfico, por su parte, asegura que para septiembre habrá unos 900 efectivos, la cifra más alta desde hace una década y que en el último mes ha reforzado la plantilla con 39 a los que ha repartido por 21 provincias españolas.

El precio medio de sacarse un carnet de conducir depende de la provincia, de las clases que se den y de si hay que renovar esos documentos o no depende de las veces que el alumno tenga que presentarse. La horquilla oscila entre los 700-900 euros.