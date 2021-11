Rufián, obligado a disculparse por la proposición personal que le hizo a María Llapart: "Fue irrespetuoso"

Gabriel Rufián es uno de los políticos que mejor aprovecha las ruedas de prensa en el Congreso. Y es que el portavoz de ERC no deja escapar ninguna oportunidad para lanzar dardos desde el atril que le ofrece la sala de prensa o colocar mensajes que rápidamente se viralizan en las redes sociales. Este martes, ha sido precisamente uno de esos mensajes el que ha llamado la atención de las redes, teniendo como protagonista a la periodista de 'laSexta' María Llapart, quien suele sustituir a Ferreras cuando este se ausenta de 'Al Rojo Vivo'.

La proposición de Rufián a María Llapart

El político de ERC se encontraba respondiendo a una pregunta de Llapart cuando, al finalizar, ha querido recordar lo que le dijo en una rueda de prensa anterior. Y es que Rufián le habría propuesto, en tono jocoso irse "a tomar un café" para terminar de explicar uno de los temas expuestos por el político. Este martes, el mismo Gabriel ha querido retirar su propuesta a la periodista retractándose de sus palabras, las cuales ha calificado de la siguiente manera:

"Llevo dándole vueltas días y días. El otro día en una rueda de prensa a una de sus preguntas le dije: «Tomamos un café y se lo respondo». Quiero pedir disculpas por eso. Me parece paternalista, irrespetuoso y 'sobrero'", se disculpaba Gabriel Rufián desde el atril de la sala de prensa del Congreso de los Diputados.





De esta forma, obligado por su propio razonamiento, ha sido el mismo Gabriel Rufián el que ha decidido disculparse con la periodista de 'laSexta' por la respuesta jocosa que le habría dado hace tan solo unos días en el mismo contexto. Tras lo ocurrido con Llapart el de ERC ha seguido respondiendo preguntas con normalidad.

Rufián (@gabrielrufian) ha pedido disculpas a @MLlapartVarona por decirle en una rueda de prensa "tomamos un café y se lo explico". Bien. — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) November 16, 2021





Rufián confirma que siguen negociando con Sánchez los presupuestos

Hace tiempo que dejó de ser noticia, pero en la misma rueda de prensa en la que Rufián protagonizaba el peculiar momento con María Llapart, este confirmaba que su partido apostaba por la discreción en sus contactos con el PSOE. El portavoz, Gabriel Rufián ha afirmado que hay "contactos formales e informales" con el PSOE y Unidas Podemos que continuarán, e intentarán que la negociación de los presupuestos, donde tienen reivindicaciones sobre lengua, memoria, inversiones o cercanías, llegue a buen puerto.





En paralelo a lo que se haga con los presupuestos, los independentistas negocian además la ley audiovisual. "Tiene que ser en paralelo porque si no se nos escapan, no puedo ser más claro", ha señalado Rufián.

Desde el PdeCAT, en cambio, Ferrán Bel, ha reconocido que han avanzado en "algunos aspectos", aunque "no lo suficiente" en la negociación, lo que atribuye a que el Gobierno "quizás tiene consolidada una mayoría" en el Congreso, por lo que cree que si hay acuerdo no será esta semana porque "las cosas no están maduradas", pero da "un margen de confianza, aunque se avanza lentamente".