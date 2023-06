Raquel Bollo hace oídos sordos a las preguntas sobre Isa Pantoja

MADRID, 9 (CHANCE)

Una semana después de que su hermano, Manuel Cortés, abandonase 'Supervivientes 2023' por recomendación médica, Alma se convertía este jueves en la última expulsada de la edición. Muy emocionada, la concursante se marchaba con pena y se despedía de todos sus compañeros tras pasar casi tres meses en Honduras. Con su partida, los hermanos 'Bollo' quedan fuera de la final.

"Me he superado en muchos aspectos. He sido una muy buena superviviente. Me alegro de haber llegado hasta aquí y de haber conocido a la gente que he conocido. Jonan y Adara son familia para mí. Estoy muy agradecida a esta oportunidad" confesaba la sevillana, apenada por su marcha.

Su paso por 'Supervivientes' ha sido de lo más comentado desde España porque a la joven no se le ha puesto nada por delante y además, ha aportado mucho juego en las discusiones de la convivencia. Con su vuelta, la joven verá las discusiones que su madre e Isa Pantoja han tenido en los platós y se mojará en el conflicto tras no haber congeniado con Asraf Beno.

Europa Press ha podido hablar con Raquel Bollo tras la expulsión de su hija y lo cierto es que no ha querido hacer ningún comentario al respecto. La diseñadora llegaba a Sevilla sin querer explicar que le ha parecido que la joven haya sido la última expulsada de 'Supervivientes'.

Dando la espalda al reportero, Raquel se subía en su coche sin aclarar si sigue pensando que Isa Pantoja ha influido en el concurso de sus hijos. Y es que, tal y como confesó en los platós, la diseñadora tiene la firme creencia de que la hija de su amiga se ha cargado, al menos, el concurso de su hijo.