Raffaella Carrà, la diva italiana: su pasado con Frank Sinatra y su entrevista exclusiva a Teresa de Calcuta

Este lunes Italia y todo el mundo ha perdido a una figura fundamental. La artista Raffaella Carràha fallecido a los 78 años. Al parecer, la cantante estaba enferma desde hacía un tiempo, aunque todavía no han trascendido las causas de su muerte.

Raffaella Maria Roberta Pelloni nació el 18 de junio de 1973 en la ciudad de Bolonia en plena II Guerra Mundial. Hija de padres separados y criada muy cerca de su familia materna, Carrà supo desde los nueve años que quería dedicarse al mundo de la música y el espectáculo. Fue así como descubrió que no había nada que le gustara más que cantar y bailar, y se quiso formar como bailarina. En cualquier caso, ella en realidad quería ser coreógrafa porque prefería trabajar tras el telón, y como consecuencia a su fuerte temperamento, prefería dar órdenes a recibirlas.





No obstante, con tan solo ocho años, Raffaella Carrà, antes ya había comenzado a soltarse sobre los escenarios tras representar un pequeño papel en la película 'Tromento del passato', de Mario Bonnard. Fue precisamente su madre quien quiso acercarle un poco más al teatro.

En la década de los 60, Carrà quiso dar un paso más allá y dio el salto a Estados Unidos, donde quiso triunfar en Hollywood. Una vez instalada en los Ángeles, la joven artista consiguió un papel en la película 'El coronel Von Ryan', que protagonizaría junto al polifacético y famoso artista Frank Sinatra.









Su salto a la televisión y su entrevista a la madre Teresa de Calcuta

Raffaella se dio cuenta de que aquel mundo americano no era para ella y en la década de los 70 decidió volver a Italia. Fue así como descubrió que el cine no era su punto fuerte pero no iba a tirar por la borda toda la pasión que tenía dentro y el talento que ella sabía que tenía que dar al mundo. Fue así como la artista quiso probar la televisión y el cine, y descubrió su nuevo amor, el medio al que encomendó parte de su vida durante años.









Fue así, con la vuelta a Europa, cuando cambió su color de pelo al característico rubio platino, que tras varias décadas ha terminado por caracterizarle por completo. Durante años fue la voz principal del tema de apertura de 'Canzonissima', un programa musical retransmitido en la radio italiana. Su voz enamoró a los italianos y llamó la atención hasta en España, por lo que desde 1975 y 1976 estuvo al frente de 'La Hora de Raffaella', espacio televisivo que ella misma presentó durante aquel tiempo.





En 1978 volvió a su país de origen y fue presentadora de 'Ma Che Sera' pero su gran éxito en televisión no llegaría hasta 1983, cuando presentó 'Pronto, Raffaella?'. De hecho, durante la emisión del espacio, fue la única presentadora de televisión capaz de entrevistar a la madre Teresa de Calcuta.





La artista fue considerada una "transgresora" en una época en la que el control sobre la información todavía estaba muy presente y la joven artista luchó durante años por ser un alma libre.

También durante los últimos años, Carrà fue uno de los miembros del jurado y 'coach' en el programa de 'La Voz' italiano y aprendió a reinventar su música, después de que en 2014 presentara una nueva versión de su single 'Replay' con toques modernos y electrónicos.





Raffaella Carrà, con su alegría, su voz y su melena rubia, se ha convertido en un hito de la música y de la televisión, que junto a su humor y su manera de mirar el mundo y la vida, dejará desde luego un hueco que muy difícilmente se podrá llenar.