¿Quién fue John Barry y por qué es uno de los compositores de bandas sonoras más conocidos de la historia?

Este fin de semana se cumplen diez años desde que la vida de John Barry dejó de sonar. El artista, uno de los más reconocidos de la historia del cine, falleció el 30 de enero de 2011 en Glen Cove, New York, aunque gran parte de su vida la ha desarrollado en Inglaterra.

Barry creció en una familia muy vinculada al cine, lo cual inevitablemente despertó su interés hacia este arte. Su formación como pianista clásico se quedó rápidamente en papel mojado, ya que Barry se interesó durante su vida profesional por la trompeta, así como por aprender la composición y los arreglos musicales, especialidad por la que hoy seguimos hablando de él y por la que es considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX.

¿Por qué es reconocido?

Entre el legado musical que ha dejado John Barry, hay varias composiciones y bandas sonoras que han sido características. El primer éxito le llegó con las once bandas sonoras compuestas para las películas del “Agente secreto 007”.

Los productores de la película no estaban contentos con el resultado que había la parte musical, hasta Barry fue arreglando uno a uno cada uno de los temas. Entre otras consecuencias, esto le trajo al inglés varios litigios judiciales contra Mony Norman, autor original de las canciones. Una guerra que finalmente ganó tras varios años de disputa legal.

La academia del cine nunca le ha reconocido el éxito con estas composiciones, pero sí que lo ha hecho, otorgándole hasta en cinco ocasiones una "estatuilla", con otras canciones de su cosecha. Uno por la canción y otro por la banda sonora original de 'Nacida libre' (Born free), aparte de los de mejor banda sonora por 'El león en invierno' (Lion in winter), 'Memorias de África' (Out of Africa) y 'Bailando con lobos' (Dances with wolves).

No solo ha hecho bandas sonoras

Pero el legado de Barry no solo se ha limitado al cine, también ha tenido éxito en el teatro musical, adoptando la novela de Rosalind Erskine. Passion flowe hotel se estrenó en el Prince of Wales de Londres y tuvo 148 representaciones. De hecho, existe un CD del musical.

En el plano más personal, además, el compositor estuvo casado hasta en cuatro ocasiones: con Barbara Pickard desde 1959 a 1963; con Jane Birkin de 1965 a 1968; con Jane Sidey desde 1969 a 1971 y con Laurie desde el 3 de enero de 1978 hasta el día de su muerte. Con Jane Birkin tuvo a una de sus hijas, Kate Barry, que sigue siendo conocida por su legado como fotógrafa.