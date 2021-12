¿Qué puedo hacer para no ganar peso en estas Fiestas?

La pandemia hizo consciente a 3 de cada 4 españoles de la necesidad de seguir una dieta sana. Sin embargo, estas fechas son de mucho comer y mucho beber: de media, ganamos entre tres y cinco kilos cada Navidad. Tenemos consejos para mantener esa alimentación saludable que te propusiste llevar y para minimizar el impacto de las comilonas, sin privarte de nada.

Nos hemos ido a casa de Rosa para saber qué van a cenar esta Nochebuena: podrán de entrantes unos embutidos ibéricos, un buen queso y una ensalada tropical. De plato fuerte, un solomillo a la pimienta y culminarán con un flan de chocolate con nata. Una cena poco habitual y muy calórica, como mandan los cánones en una noche tan especial. Para el almuerzo de Navidad, en su casa se opta tradicionalmente por un pollo en pepitoria y una ensaladilla. Entonces, ¿nos pasamos en estas fechas con la comida?

Claro que sí, pero tenemos permiso de los nutricionistas, para hacerlo aunque con algunos límites que no nos den el gran susto cuando terminen las fiestas ahora que nos hemos decidido a tomarnos en serio nuestra alimentación.

Alicia Aguilar es profesora de los estudios de Ciencias de la Salud e investigadora del Foodlab de la Universidad Oberta de Cataluña. El consejo fundamental que nos da es que primemos los alimentos de origen vegetal, que basemos nuestra alimentación en “más frutas, verduras, plantas, hortalizas, legumbres, arroz, cereales, y minimicemos en consumo de carne, y derivados: hamburguesas y embutidos”. Pensando en las Navidades debemos también controlar el consumo energético “adaptar lo que comemos a lo que gastamos”.

En estas fechas pondría en la mesa lo que sea porque son momentos especiales, "pero sí tendría en cuenta no ponerlo todas las fiestas, solo los días señalados, no arrastremos las sobras porque así sí que nos pasamos. Ahí sí que incluiría vegetales en cualquiera de las comidas, en los aperitivos, por ejemplo, unos espárragos, alcachofas, ensaladas de colores diferentes, tomates que siempre formen parte de las fiestas, porque nos aportarán fibra y evitarán que consumamos con abuso otros aperitivos como embutidos, foie, quesos grasos que en general son más grasas, más energía, menos saludable y encima es fácil, que no te llenen y hagas un consumo excesivo”

En cuanto a los dulces, "¿cómo nos vamos a comer turrón en Navidad? Pero podemos combinarlo con frutos secos que también son típicos en estas fechas, y podemos compensar, y sobre todo, guardarlo para los días señalados y guardarlo para alguna merienda más adelante, no consumirlo a diario”.

En definitiva, según la profesora Aguilar podemos pasarnos con la comida, pero limitando las comilonas a los días señalados. No aproveches las sobras, procura no hacer comida de más, si eres capaz, procura no pasarte en la ingesta. Mete en el menú alimentos de origen vegetal, sobre todo en los entrantes, y si pones turrón, acompáñalo con unos frutos secos. Así tendrás menos cargo de conciencia cuando las Fiestas terminen. Es fácil o al menos, lo parece.